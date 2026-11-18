Bajo ese concepto se defendió la idea de realizar la XXXIV edición de la cita, aunque en nada se parezca a las ediciones de antaño

La sede del Comité Provincial de la Uneac acogió el encuentro teórico del evento. (Foto: Lisandra Gómez/ Escambray)

Aunque distante de las versiones anteriores de la Jornada Nacional de la Poesía, donde la ciudad del Yayabo se desbordaba de escritores y textos prácticamente de una punta a la otra, transcurre la XXXIV edición del evento.

Responde a las complejidades del contexto, dirán algunos; han decaído las musas, por lo que casi sobran los dedos de las manos para enumerar los asistentes, alegarán otros más superficiales. Argumentos de un lado y otro, lo cierto es que, al menos, se intenta no darle la estocada final a un espacio ganado a fuerza de la tradición poética aquí y al empuje de muchas generaciones.

Precisamente, el hecho de concebir un apartado teórico en su escuálido programa, que incluye la fusión de la literatura con la música, responde a la búsqueda de alternativas que lo mantengan con vida.

“Le da mayor rigor porque logra involucrar a intelectuales con una obra ya destacada, dedicados también al estudio —refiere Sayli Alba Álvarez, principal gestora del encuentro—. De esa forma, se conoce sobre la vida y obra de autores cubanos”.

Reunidos en el patio de la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Sancti Spíritus, los asistentes dialogaron sobre la base de resultados investigativos profundos, pero también afloraron textos y música autóctona.

“Hemos defendido a capa y espada a la Jornada de la Poesía porque el arte y la literatura sirven para salvar a las personas y nosotros creemos que es importante seguir resguardando esos valores.

“Por eso llevamos poemas, libros y canciones a las instituciones educativas, centros de trabajo y nos reunimos para conocer qué está escribiendo cada quien y para hacer un homenaje a la poesía, esa forma tan bella de decir lo que uno siente y piensa, y ofrecer nuestra experiencia de por qué ha sido importante para nosotros y que a los demás también les sirva”, acotó la fuente.

La XXXIV edición de la cita espirituana concluirá este jueves con la entrega del Premio Nacional de Poesía Raúl Ferrer en la Casa de la Trova Miguel Companioni, donde, además se rendirá homenaje a la décima y al punto cubano.