La publicación obtuvo el DOI para sus artículos científicos, lo que garantiza identidad digital permanente, mayor visibilidad, citabilidad internacional y consolida la calidad editorial de la publicación

La revista cuenta con una trayectoria consolidada en el territorio. (Foto: Facebook)

La revista científica Pedagogía y Sociedad, publicación de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, ha dado un paso decisivo en su proceso de consolidación editorial al confirmar la asignación del DOI (Digital Object Identifier) a sus artículos científicos, de acuerdo con un reporte de la propia institución en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Este identificador digital permanente, reconocido internacionalmente, marca un antes y un después para la visibilidad y el impacto de la producción académica que difunde la revista, fundada en 1997 y apegada a la filosofía de acceso abierto.

La incorporación de este código alfanumérico único sitúa a Pedagogía y Sociedad en un estándar de calidad editorial ampliamente exigido por los sistemas de indexación y las bases de datos internacionales.

Según se informó, el DOI garantiza que cada artículo publicado sea localizable de forma estable e inequívoca, incluso si cambia la dirección web donde se aloja, lo que no solo fortalece la credibilidad de la publicación, sino que la posiciona de manera más competitiva en entornos académicos globales, facilitando su evaluación por parte de índices y directorios de prestigio.

Para los investigadores que publican en Pedagogía y Sociedad, el DOI se traduce en citabilidad inmediata y trazabilidad permanente. Cada artículo deja de ser un documento vulnerable a los cambios en la web para convertirse en un objeto digital con una identidad única, lo que aumenta su visibilidad y facilita que otros investigadores lo encuentren, lo lean y lo citen.

Adicionalmente, el DOI permite la generación de métricas de uso, como visualizaciones y descargas, y la vinculación automática de la producción científica con los perfiles de los autores en sistemas como ORCID. Este aspecto redunda en un mayor reconocimiento académico y profesional para el claustro de la casa de altos estudios espirituana, al tiempo que incentiva la publicación de resultados científicos de mayor impacto.

A nivel institucional, la asignación del DOI a los artículos de Pedagogía y Sociedad es una muestra tangible del fortalecimiento de la calidad editorial y de la proyección científica de la Universidad de Sancti Spíritus. Al garantizar la preservación digital y la citabilidad de los trabajos que publica, la universidad visibiliza su producción científica y la integra con los mismos parámetros de la ciencia global.

Este avance contribuye a posicionar a la institución como un referente en la difusión del conocimiento en el ámbito de las Ciencias Pedagógicas y Sociales, y demuestra su compromiso con los estándares internacionales de comunicación académica.

La revista, que cuenta con una trayectoria consolidada en el territorio, refuerza así su misión de divulgar el quehacer investigativo de profesores, estudiantes y especialistas, ahora con una herramienta que garantiza su permanencia y localización en el vasto ecosistema digital de la ciencia contemporánea.

Con este paso, Pedagogía y Sociedad no solo consolida su proyección internacional, sino que invita a la comunidad académica a seguir confiando en sus páginas como un espacio de referencia para el debate y la socialización del conocimiento pedagógico y social.