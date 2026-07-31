Fomento despliega acciones por el Día Nacional de la Defensa (+fotos)

El montañoso municipio espirituano recibió la visita del Consejo de Defensa Provincial para puntualizar las tareas que realizan los Consejos de Defensa de Zona

Durante la jornada se impartieron clases de colocación de minas, lanzamiento de granadas y tiro con calibre de combate. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

El municipio espirituano de Fomento acogió las principales acciones del Día Nacional de la Defensa en la provincia, durante una jornada en la que se llevaron a cabo varios ejercicios prácticos.

En la Zona de Defensa La Redonda se activaron los grupos y subgrupos de trabajo y las Brigadas de Producción y Defensa para puntualizar las principales tareas desde tiempo de paz y en caso de paso al estado de guerra.

Deivy Pérez Martín, presidenta del Consejo de Defensa Provincial (CDP), conoció las características de la Zona de Defensa y dejó indicaciones precisas.

“Parte de la preparación para la defensa pasa por tener a nuestro pueblo informado. Tienen que haber puntos para ver la televisión y escuchar la radio con los medios que se disponga en un contexto de cortes prolongados de electricidad”, apuntó Pérez Martín.

La presidenta del CDP intercambió con los pobladores de La Redonda en el municipio de Fomento.

Clases prácticas de desplazamiento en el terreno, colocación de minas y tiro con calibre de combate fueron de las acciones ejecutadas como parte de la preparación combativa.

En La Redonda concluyó la jornada con un simulacro de emboscada sobre tropas enemigas que pretendían tomar el poblado y hacerse de la posición.

En otro momento, la dirección del CDP visitó la Zona de Defensa Fomento Sur, donde verificó las alternativas implementadas por el subgrupo de agua para garantizar el abasto a la población mediante el empleo de la tracción animal.

La dirección del Consejo de Defensa Provincial verificó las alternativas del subgrupo de agua en la zona de defensa Fomento Sur.

La presidenta del CDP chequeó los procedimientos para proteger a la población ante un ataque aéreo y fue informada sobre las acciones que corresponden al sistema de Salud para atender a los heridos.

El Día Nacional de la Defensa en Sancti Spíritus fue escenario para denunciar la política hostil y de asfixia que mantiene el gobierno de los Estados Unidos sobre la isla.