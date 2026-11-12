Formatur certificará competencias para el ejercicio de la actividad de guía turístico

El desempeño de la profesión se realizará bajo las formas de gestión no estatal

Trinidad es una de las ciudades más visitada en Cuba por turistas extranjeros. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

El Centro de Capacitación del Turismo (Formatur), de Trinidad, da los primeros pasos que exige el proceso de entrenamiento para la formación de especialistas en la actividad de guía turístico, cuyo ejercicio está permitido desde este 2026 bajo las formas de gestión no estatal.

El punto de partida fue el intercambio organizado por el plantel con los cerca de 100 profesionales que optan por esta modalidad, inscrita en la hoja de ruta que modifica las reglas del sector como parte de las Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas en junio pasado.

Según Yaneisis González Carpio, directora de Formatur, este centro tiene el encargo de certificar las competencias que exige el ejercicio de guía turístico después de culminado el curso de preparación, el cual abarca diferentes líneas del conocimiento que apuntan a la integralidad.

“Necesitamos profesionales que conozcan los valores del destino turístico Trinidad de Cuba y del resto de la provincia, que sean capaces de traducirlos a la actividad turística con las técnicas que en este curso impartiremos ─acotó─, el propósito es que sepan conducir los grupos de clientes nacionales e internacionales”.

Para el adiestramiento, los estudiantes están organizados en cinco grupos o rutas: la primera incluye a quienes recibieron anteriormente un curso de la especialidad en Formatur, y la segunda, a los que acumulan experiencia en la actividad; en ambos casos solo se someterán a un examen para certificar competencias.

Los tres grupos restantes están obligados a cursar la preparación; entre ellos, los licenciados en Turismo o carreras afines, guías empíricos privados y profesionales que en sus instituciones ejercen la actividad, tales como el Citma, Cultura, Patrimonio, Parque Natural Topes de Collantes, Caguanes, Aldaba, Flora y Fauna y las Oficinas del Conservador de Trinidad y Sancti Spíritus.

Después de concluido el proceso de capacitación, los profesionales serán incluidos en el Registro Nacional de Guías de Turismo de Formatur.

Después de concluido el proceso de capacitación, los profesionales serán incluidos en el Registro Nacional de Guías de Turismo de Formatur, el cual dará luz verde para ejercer en cualquier parte del país, de lo contrario, la actividad calificará como ilegal.

Al primer encuentro con directivos y profesores de Formatur asistió el Doctor en Ciencias Yordanis de la Caridad Fernández Alonso, delegado del Ministerio del Turismo en Sancti Spíritus.