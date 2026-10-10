Inauguran en Sancti Spíritus el primer Mercado de Abasto.cu de Cuba

Este es uno de los principales resultados del I Foro de Negocios del sector turístico en la provincia, que abrió las puertas a posibles inversores en esta rama de la economía

En el contexto de la implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales que tiene lugar en el país y amparado en la Resolución No. 13 de 2026 del Ministerio del Comercio Interior, este sábado 10 de octubre fue inaugurado en la sede de la Comercializadora ITH, de la ciudad de Sancti Spíritus, el primer Mercado de Abasto.cu de Cuba.

Aida Rita Rivas Duarte, directora de la Unidad Empresarial de Base (UEB) ITH Sancti Spíritus, explicó que esta alternativa persigue ordenar desde los territorios el sistema de mercado mayorista para garantizar el acceso directo de personas naturales y jurídicas a diversas mercancías.

De acuerdo con Rivas Duarte, la venta se realizará de forma mayorista a todos los actores económicos, con montos superiores a los 200 USD o 24 000 pesos en moneda nacional.

“Actualmente la Empresa Municipal Agroindustrial de Sancti Spíritus es el principal proveedor, aunque contamos con tres mipymes y una firma extranjera, que comercializará en euros, y estamos abiertos a otros”, apuntó.

“Se comercializará de forma mayorista para todos los actores económicas”, explicó Aida Rita Rivas. (Fotos: Adriana Alfonso/ Escambray)

La esperada noticia trascendió durante el I Foro de Negocios del sector del turismo, que sesionó los días 7 y 8 en Trinidad, y concluyó este 10 de octubre en la capital espirituana.

El espacio, concebido para todos los actores económicos, fue clave en la búsqueda de nuevas oportunidades para un eslabón imprescindible de la economía nacional.

El delegado del Ministerio de Turismo en Sancti Spíritus, Yordanis Fernández Alonso, declaró a Escambray que este foro surgió a partir de la implementación de las 176 medidas para la transformación económica y social del país.

“Aquí, todas las entidades del sector turístico han expuesto su cartera de oportunidades en busca de alianzas con empresas estatales o particulares”, refirió.