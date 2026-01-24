Gallos ceden por tercera ocasión ante los Cocodrilos

El equipo de Sancti Spíritus resulta el único sin triunfos en esta fase, luego de que Las Tunas venciera este sábado a Villa Clara (6×2)

Gallos y Cocodrilos volverán este domingo a chocar en el Huelga espirituano. (Foto: Radio Sancti Spíritus)

Pese a ofrecer mayor resistencia en sus predios, los Gallos espirituanos cedieron por tercera ocasión sucesiva ante los Cocodrilos de Matanzas al caer este sábado siete carreras por tres y amenazan con ser los primeros eliminados en la fase de cuartos de final de la postemporada beisbolera cubana.

Los yayaberos mantuvieron el juego cerrado hasta el octavo capítulo, cuando la pizarra del estadio José Antonio Huelga mostraba empate a tres anotaciones, pero, luego de lanzar cuatro episodios, el relevista Yankiel Mauris permitió un sencillo y regaló un boleto en la apertura de ese episodio, en el que a la postre los yumurinos fabricaron cuatro para tomar ventaja definitiva e inclinar aún más la balanza a su favor.

Cuando los matanceros estrenaron el marcador en el segundo, los de casa respondieron con agilidad y rubricaron dos, favorecidos por el descontrol del pitcheo rival, que regaló un boleto y propinó tres pelotazos luego de que Dainiel Fernández abriera la entrada con sencillo.

La ventaja espirituana duró poco, pues los Cocodrilos consiguieron el empate en el tercero, tras doble de Juan Miguel Martínez, hit por el cuadro de Aníbal Medina y error del antesalista Lázaro Fernández (cometió tres en el desafío) sobre conexión de Hanyelo Videt.

Si bien los Gallos retomaron la delantera en el quinto, nuevamente ayudados por los lanzadores contrarios al regalarles tres boletos tras imparable de Rodolexis Moreno en la apertura de esa entrada, los visitantes volvieron a empatar en el séptimo remolcada por un fly de sacrificio de Aníbal Medina frente a Mauris, que había relevado al abridor Yohannys Hernández, quien se encargó del primer tercio del choque.

El éxito fue a la cuenta de Sivio Iturralde, el tercero de los cuatro tiradores empleados por el mentor Armando Ferrer, mientras Mauris cargó con el revés en un partido en el que el alto mando espirituano empleó a cinco pitcher, pues también tuvieron actuación Yanielquis Duardo, Fernando Betanzo y José Luis Brañas.

Al bate por los yumurinos volvieron a sobresalir José Amaury Noroña y Juan Miguel Martínez, cada uno con un hit y un doble en tres turnos con dos anotadas, al tiempo que por los del Yayabo Rodolexis fue el único con un par de imparables.

El equipo de Sancti Spíritus resulta el único sin triunfos en esta fase, luego de que Las Tunas venciera este sábado a Villa Clara (6×2), jornada en la que Artemisa tomó la delantera en el duelo frente a Holguín al derrotarlos diez por cero.

Este domingo a partir de las 11 de la mañana habrá actividad en los cuatro escenarios que acogen la etapa de play off de la Serie Nacional de Béisbol.