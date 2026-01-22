Gallos encajan su segundo revés en postemporada beisbolera

Con par de fracasos a cuesta, la tropa del mentor Luisvany Meneses regresa a sus predios del estadio José Antonio Huelga en busca de la remontada ante unos yumurinos que tratarán de completar su tarea en la ciudad del Yayabo, dónde se jugará, al menos, sábado y domingo

El pitcheo, considerada el arma fundamental de los Gallos, volvió a fallar este jueves, cuando el equipo de Sancti Spíritus encajó su segundo revés ante los Cocodrilos de Matanzas (14 carreras por seis) en uno de los cuatro cotejos de la postemporada de la Serie Nacional de Béisbol.

Ni el abridor Alex Guerra ni sus seguidores Fernando Betanzo y José Isaías Grandales pudieron contener este jueves el empuje ofensivo de los yumurinos, que conectaron 18 imparables, incluídos dos cuadrangulares de José Amaury Noroña y otro de Yurisbel Gracial.

Únicamente el debutante José Martínez registró una positiva actuación desde el box espirituano, al mantenerse durante cinco entradas, en las permitió solo una carrera y cuatro sencillos.

Si bien la tanda yayabera compiló un mejor desempeño, al conseguir seis carreras y doce indiscutibles, ello se hizo presente a partir de la quinta entrada, cuando le anotaron cuatro veces al abridor y ganador Yamichel Pérez, cuyo equipo disfrutaba de una comoda ventaja de 13 cartones.

En la productiva alineación yumurina sobresalieron Hanyelo Bidet (de 4-3), Aníbal Medina (de 5-3), Gracial (doble, jonrón y cinco remolcadas), Noroña (de 3-3, cuatro anotadas y dos para el plato) y Juan M. Martínez (de 3-3), mientras por los yayaberos, Rodolexis Moreno consiguió tres sencillos en cinco turnos.

Con par de fracasos a cuesta, la tropa del mentor Luisvany Meneses regresa a sus predios del estadio José Antonio Huelga en busca de la remontada ante unos Cocodrilos que tratarán de completar su tarea en la ciudad del Yayabo, dónde se jugará, al menos, sábado y domingo.

En otros resultados de esta fecha, Villa Clara logró encender las alarmas en tierras de los Leñadores tras imponerse por segunda ocasión ante los campeones de Las Tunas, está vez con marcador de cinco carreras por cuatro, al tiempo que Artemisa niveló el pareo con Holguín luego de triunfar cuatro por una en el juego sellado la víspera.