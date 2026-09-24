Retirada masiva de delegaciones durante el discurso de Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU

Durante su discurso, Netanyahu afirmó que Israel impidió que Irán desarrollara armas nucleares y aseguró que había “jurado prevenir que […] Irán desarrollara bombas atómicas, armas nucleares dirigidas a destruir Israel, armas nucleares que podrían amenazar al mundo entero”

Representantes de numerosos países se retiraron del hemiciclo cuando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se disponía a intervenir ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Durante su discurso, Netanyahu afirmó que Israel impidió que Irán desarrollara armas nucleares y aseguró que había “jurado prevenir que […] Irán desarrollara bombas atómicas, armas nucleares dirigidas a destruir Israel, armas nucleares que podrían amenazar al mundo entero”.

El primer ministro israelí aludió además, sin nombrarla, a la operación de artefactos explosivos en Líbano al señalar que “Hezbolá seguro se acuerda de los beepers”.

La operación, atribuida a Israel y ejecutada en septiembre de 2024, mató a al menos 42 personas e hirió a miles, incluidos civiles, y fue condenada por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos por violar el derecho internacional humanitario.

Benjamín Netanyahu enfrentó un rechazo masivo de diplomáticos en la ONU antes de tomar la palabra. La sala se vació en un gesto que marcó su comparecencia ante el foro multilateral.



¿Qué opinas de este rechazo internacional?#Palestina #ONU #Gaza #24SEPhttps://t.co/0dsnvVlLGr — teleSUR TV (@teleSURtv) September 24, 2026

(Con información de TeleSur)