«Herido de muerte» sistema de Naciones Unidas tras ataque a Venezuela

El acto constituye una violación de los pilares que sostuvieron el orden mundial durante los últimos 80 años, aseguró el canciller de Venezuela, Yván Gil

Yván Gil. (Foto: PL)

El canciller de Venezuela, Yván Gil, denunció este viernes que el sistema de Naciones Unidas fue «herido de muerte» tras la operación militar que resultó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

De acuerdo con el alto funcionario, el acto constituye una violación de los pilares que sostuvieron el orden mundial durante los últimos 80 años.

Durante su intervención en el encuentro de la Red de Juristas por la Liberación del Presidente Nicolás Maduro y su Esposa Cilia Flores, Gil calificó la operación como un despliegue desproporcionado e injustificado que dejó un lamentable saldo de un centenar de víctimas fatales.

Destacó que, entre los fallecidos, figuran civiles y militares que defendían e orden institucional del país latinoamericano y sus instalaciones estratégicas.

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano subrayó que estos ciudadanos fueron asesinados en una maniobra que despreció la vida humana y la soberanía nacional.

Además, el diplomático enfatizó que la inmunidad personal de los jefes de Estado es una norma fundamental del derecho internacional que no depende del reconocimiento de Gobiernos extranjeros.

Denunció que el secuestro del jefe de Estado de la nación bolivariana vulnera los elementos que sostienen la convivencia pacífica entre las naciones.

Para Gil, permitir este precedente «significa entrar en una era donde se impone «la ley del más fuerte».

En sus palabras, recordó que el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza, al tiempo que advirtió que si las potencias nucleares actúan sin límites jurídicos, la especie humana está condenada a desaparecer.

Sobre el ataque perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela, enfatizó que no es un asunto local, sino una amenaza directa contra la estabilidad de todo el planeta.

Gil aseguró que el pueblo venezolano, «fiel a la herencia libertadora de Simón Bolívar, dará la batalla en el campo de las ideas y la justicia internacional».

El ministro de Exteriores manifestó su confianza en que «la diplomacia y la palabra vencerán a la violencia de los portaviones y submarinos».

«El retorno del presidente Maduro y Cilia Flores será la victoria definitiva de la razón sobre la muerte. La lucha de Venezuela se presenta hoy como la épica más grande del siglo XXI para salvar la legalidad internacional» dijo.