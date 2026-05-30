Atletismo espirituano da buenas señales

La reciente Copa Cuba dejó buenos dividendos para esta disciplina en Sancti Spíritus, mucho más de cara a la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo República Dominicana

Ronald Anthony Mencía Zayas se llevó la medalla de oro desde el propio envío inicial de 77.07 metros. (Foto: Calixto N. Llanes)

Desde el campo y la pista, la más reciente Copa Cuba de atletismo dejó buenos dividendos para la disciplina en Sancti Spíritus, mucho más de cara a la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana.

La nota más alta la escribió el lanzador de martillo Ronald Anthony Mencía Zayas, quien se llevó la medalla de oro desde el propio envío inicial de 77.07 metros para ratificarse como el mejor de la isla en ese implemento y, al propio tiempo, reafirmar su boleto a la cita regional quisqueyana.

Para anunciar su presencia en los que serían sus segundos Juegos Centroamericanos, tras participar en la cita de El Salvador en 2023, Mencía ya había lanzado sus serias intenciones, más allá de clasificar, cuando en una confrontación a inicios de mayo en el Estadio Panamericano, de la capital cubana, su martillo rozó los 78 metros al marcar 77,97 y, de paso, encabezar el ranking regional, actualizado esta propia semana y que abre luces en cuanto a una posible coronación del espirituano en los juegos que tendrán lugar en los meses de julio y agosto.

También puso a temblar el récord nacional de Roberto Janet (78.02), del cual se quedó a solo 5 centímetros.

Esto último parece cuestión de tiempo, luego de que el muchacho de Cabaiguán ha logrado estabilizar sus registros por encima de los 77 metros, como lo muestra el 77.86 alcanzado en febrero pasado.

Otro que muestra sus progresos por día es el saltador de longitud Jorge Hodelín Rodríguez, quien durante la Copa Cuba se llevó el título con marca de 8.02 metros en una prueba en la que se alistaron 15 competidores y que en los últimos tiempos ha enseñado a varias figuras.

La inscripción del cabaiguanense de solo 19 años en el listado centroamericano ya tenía como precedente el cuarto lugar logrado en el Mundial bajo techo en Torún, Polonia, en marzo pasado, donde estuvo a punto de colgarse la medalla de bronce con sus 8.26 metros en una candente competencia que lo privó de tan alto resultado en la última ronda.

De todas maneras, con su salto en la Copa Cuba, el muchacho de 19 años confirmó la excelente forma en que se encuentra al estabilizar sus brincos por encima de los 8 metros, después de que el pasado año logró récord nacional de 8.34 metros durante los Juegos Nacionales Juveniles en Camagüey.

Durante este año Hodelín registró 8.18 metros en el Mitin Internacional de Atletismo de Ourense, en España, como parte de su gira invernal en febrero, pero fue su marca del Mundial la que lo mantuvo en el primer lugar del ranking centroamericano hasta hace unos días, cuando el jamaicano Tajay Gayle llegó a los 8.32 metros hace solo unos días en Xiamen.

De mantenerse en esos rangos, Hodelín pudiera colgarse una presea en la cita dominicana en su debut en unos Juegos regionales múltiples.

Otras buenas nuevas dejó la Copa Cuba de atletismo para Sancti Spíritus. Allí el saltador de altura Diosber Hernández se llevó la medalla de plata con saldo de 2.00 metros, detrás del experimentado

Luis Enrique Zayas, quien saltó 2.10 metros.

Sin embargo, el yaguajayense, ya había superado esa altura este propio año cuando intervino Memorial Jesús Molina, donde marcó 2.19 metros para enseñar sus credenciales en esta especialidad, luego de convertirse en campeón de los Segundos Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, en 2025.

Otro de los participantes en la cita paraguaya que aprovechó su participación en la Copa Cuba fue el velocista Giorvis Domínguez quien consiguió una medalla de oro como parte de la cuarteta mixta del 4 x 100 metros y una de plata en los 100 metros detrás del más experimentado Reinaldo Espinosa al parar los relojes en 10.36 segundos por 10.13 su rival.

Sancti Spíritus también contó con la presencia de los juveniles Kevin Pérez, cuarto en los 110 con vallas (15.74) y Lianny Estrada, quinta en salto largo con 5.65 metros.

Lo importante de estos saldos es que la Copa Cuba se erige como el campeonato nacional de su deporte y que en esta oportunidad reunió a la mayoría de los más importantes representantes de la disciplina, motivados además por la próxima conformación del equipo cubano que asistirá a los Centroamericanos.

Justamente en los primeros días de junio se dará a conocer esta comitiva; la expectativa es cuántos espirituanos oficializan su presencia en el certamen y cuánto pueden aportar en un deporte en el que Cuba y la propia provincia tienen cifradas las esperanzas de medallas.