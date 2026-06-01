En video: Softball trinitario, manos que no envejecen
Con 73 años un lanzador de softball del municipio de Trinidad muestra que los años no son impedimento cuando de practicar deportes se trata
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