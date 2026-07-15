Hodelín: fuerte aspirante al podio en Juegos Centroamericanos y del Caribe

El joven espirituano de solo 19 años se alista para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de República Dominicana, que inician el próximo 24 de julio

Su marca universal le validó para que la World Athletics lo seleccionara como el mejor atleta del mes de junio a nivel mundial. (Fotos: Internet)

Jorge Hodelín lo hizo otra vez. Poco menos de un mes después de que sus piernas impusieran récord mundial juvenil, ahora acaban de conducirlo a una medalla de bronce en las competiciones del salto largo de la décima parada de la Liga del Diamante 2026, celebrada en Mónaco.

El espirituano se estiró hasta los 8.38 metros, la segunda mejor marca de su carrera, después de que el pasado 13 de junio en el Envol Trophée Meeting, en Francia, alcanzara el mejor registro mundial de la categoría Sub-20.

El resultado adquiere relevancia ya que en Mónaco el cabaiguanense se midió nada más y nada menos que con Miltiadis Tentoglou, campeón mundial y doble titular olímpico de las dos últimas citas: Tokio 2020 y París 2024, y se impuso en la prueba con 8.61 metros para quedar cerca del medallista de plata Wayne Pinnock, que saltó 8.39 metros.

Estos saldos confirman el ascenso de la carrera del muchacho de solo 19 años. Luego de que en junio del 2025 impusiera récord nacional juvenil de 8.34 metros en el Campeonato Nacional de su categoría en Camagüey, y así se ha estabilizado sobre los 8 metros durante el 2026.

Lo ha logrado en varias lides desde que comenzó el año con 8.18 metros en el Mitin Internacional de Atletismo de Ourense, España, como parte de su gira invernal.

Lo apoteósico llegó en Francia el 13 de junio. En el Envol Trophée Meeting sus pinchos se clavaron en 8.46 metros, para no solo ganar la medalla de oro, sino establecer un nuevo récord mundial juvenil y convertirse así en el único atleta espirituano en ostentar una marca de ese tamaño.

Por añadidura, se reafirmó como el recordista nacional de esa categoría y se ubicó entre los mejores de todos los tiempos, sumados los mayores en un ranking que lidera el mítico Iván Pedroso con 8.71 metros, e integran, además, Juan Miguel Echevarría (8.68) y Jaime Jefferson (8.53). Sus 8.46 metros son los mismos de Ibrahim Camejo.

El salto, que pulverizó la anterior marca de 8.38 metros del italiano Mattia Furlani, se ubica entre los cuatro mejores de la temporada que encabeza Tentoglou con lo logrado ahora en el mitin francés (8.61 metros); le siguen el suizo Simon Ehammer (8.51) y el propio griego (8.49), mientras el espirituano comparte con el portugués Gerson Baldé

En esta propia lid saltó otras dos veces sobre los 8 metros: 8.06 y 8.07.

Pero no todo fue medalla para Hodelín. Su marca universal le validó para que la World Athletics lo seleccionara como el mejor atleta del mes de junio a nivel mundial, tras una nominación que compartió con estrellas de la talla de Anthony Zambrano, Marileidy Paulino, Julien Alfred, Akani Simbine, Thea Lafond y Neeraj Chopra, con actuaciones sobresalientes en ese lapso.

Ahora se alista para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de República Dominicana, que inician el próximo 24 de julio y ya se perfila como un fuerte aspirante al podio.