Iberostar Grand Trinidad en el top mundial de hoteles (+fotos)

El reconocimiento resalta la calidad de su servicio, el nivel de lujo y la ubicación privilegiada en el centro histórico de Trinidad, conocida como la Ciudad Museo del Caribe

El establecimiento ofrece a sus huéspedes la posibilidad de disfrutar tanto de los atractivos de la ciudad, frente al Parque Céspedes.

El Hotel Iberostar Grand Trinidad recibió el premio Best of the Best en los Travellers’ Choice Awards 2026 de Tripadvisor, una distinción que lo coloca dentro del selecto 1 por ciento de los mejores hoteles del planeta.

El reconocimiento resalta la calidad de su servicio, el nivel de lujo y la ubicación privilegiada en el centro histórico de Trinidad, conocida como la Ciudad Museo del Caribe. Desde la plataforma Trinidad Travel felicitaron al equipo humano del hotel, al que definieron como la esencia que hace posible este logro.

El establecimiento ofrece a sus huéspedes la posibilidad de disfrutar tanto de los atractivos de la ciudad, frente al Parque Céspedes y a 67 kilómetros de Sancti Spíritus, como de la Península de Ancón, situada a solo 13 kilómetros.

Entre sus características destacan un lobby con patio interior iluminado, carpintería en maderas preciosas, lámparas colgantes con elaborados trabajos de herrería y mobiliario confortable. Además, dispone de salón para reuniones, facilidades de conexión a internet y propuestas gastronómicas reconocidas, elementos que lo convierten en una opción preferida para viajeros de negocios y visitantes que buscan experiencias de calidad en Cuba.