Implementan estrategias en Yaguajay para evitar arbovirosis

El municipio desarrollará la abatización del 50 por ciento del universo urbano con el fin de reducir la focalidad en la actual temporada lluviosa

La abatización incluye las principales zonas del universo urbano del municipio. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Aunque Yaguajay atraviese por la fase de baja infestación y muestre una escasa transmisión de enfermedades causadas por mosquitos en relación con igual etapa del año anterior, el Departamento de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Centro de Higiene, Epidemiología, y Microbiología del territorio no baja la guardia en pos de reducir la focalidad en la actual temporada lluviosa.

En medio de esta época del año, marcada por altas temperaturas y abundantes precipitaciones, controlar la aparición de focos deviene prioridad. Así lo confirmó a Escambray Jorge Méndez Reus, jefe del referido grupo de trabajo, quien detalló que, desde el mes de mayo y hasta junio, el norte espirituano acoge un proceso de abatización del 50 por ciento de su universo urbano.

Méndez Reus precisó que esta segunda etapa la abatización marcha a un 54 por ciento de cumplimiento, con más de 7 000 viviendas beneficiadas, de las 13 000 que corresponde chequear. Asimismo, recalcó que este suceso insiste en la verificación e inspección de los hogares y en la aplicación del abate en los depósitos de agua.

Refirió, además, que la dosis suministrada a los recipientes consiste en 1 gramo de abate cada 10 litros de agua, y su efecto permanece luego de 10 y hasta 15 cambios del líquido.

Aplicar el abate siempre ha sido una estrategia del Departamento de Vectores. No obstante, es la primera vez que se aplica de esta forma en el territorio. Es un producto extremadamente eficaz y resulta una protección más contra el mosquito, puntualizó la propia fuente.

El jefe del Departamento de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Centro de Higiene de Yaguajay acotó que este proceso se realiza en las cuatro áreas de salud, a pesar de las limitaciones con la fuerza de trabajo.

“Tenemos un 42 por ciento de déficit de operarios en el territorio. No obstante, en la cabecera municipal efectuamos la labor gracias a la reubicación de algunos trabajadores del Cayo Santa María y del propio sector de la Salud. En el resto de las áreas el personal de Vigilancia y Lucha Antivectorial lo materializa”, añadió.

Por último, destacó la necesidad de que los ciudadanos acompañen esta tarea con el autofocal en cada una de las viviendas, en pos de evitar la aparición de enfermedades causadas por el vector.