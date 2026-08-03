Impulsan en Sancti Spíritus uso de elementos prefabricados en casas de cura de tabaco (+fotos)

Directivos de la rama tabacalera en el territorio significaron que un alto porcentaje de los acopios de tabaco tapado ya se procesa en estas escogidas ubicadas cerca de las casas de cura

Este programa busca aumentar la obtención y la calidad de capas para la exportación. (Fotos: ACN)

Instalaciones más resistentes y la disminución del traslado de recursos están entre las ventajas de la introducción de elementos prefabricados para la edificación de casas de cura controlada de tabaco en la provincia de Sancti Spíritus, como parte de un programa que busca aumentar la obtención y la calidad de capas para la exportación.

A partir de alianzas con el sector de la Construcción, procuramos acercar los materiales a los productores porque estos espacios se estaban construyendo con horcones preservados que se traen desde la planta de impregnación ubicada en Pinar del Río, subrayó la Doctora en Ciencias Geisha Calero, directora de Desarrollo de la Empresa de Acopio y Beneficio de la hoja en esta región central.

Hoy, con la situación del combustible generada por el cerco petrolero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba, es muy difícil sostener esa transportación, apuntó la directiva a la prensa, la intención es asegurar, por ejemplo, los horcones y los vasos para la cimentación de estos sitios.

Aunque el programa de desarrollo para la producción intensiva de la capa para la exportación contempla en su tercera etapa a una veintena de vegueros de la provincia, la fuente aclaró que en el actual calendario cinco campesinos pondrán en práctica esta experiencia que prevé la edificación de seis casas de cura en cada caso.

Al detenerse en otro de los beneficios de esta técnica, Calero puntualizó que con el uso de estos materiales se buscan edificaciones más fuertes ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos; en tanto, destacó la posibilidad de extender el proyecto a otros lugares cercanos como Villa Clara, Cienfuegos y Ciego de Ávila.

Considerada una de las principales plazas del cultivo en la Isla, Sancti Spíritus lleva adelante un programa integral de la capa para el torcido de exportación que incluye una mayor obtención de posturas en túneles de cepellón para incrementar la calidad de las siembras, el riego localizado y la cura controlada y el aumento de las escogidas gestionadas por los propios productores.

En declaraciones anteriores a la ACN, directivos de la rama tabacalera en el territorio significaron que un alto porcentaje de los acopios de tabaco tapado ya se procesa en estas escogidas ubicadas cerca de las casas de cura, lo cual favorece el cuidado de la hoja y una menor manipulación.

Según detallaron, en las últimas campañas la demarcación espirituana mantiene un crecimiento sostenido de los aportes de esta modalidad.