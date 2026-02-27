Inder anuncia sustituciones: Armando Dueñas y Christian Rodríguez se suman al equipo Cuba

La selección cubana que participará en el VI Clásico Mundial de Béisbol sufrió dos bajas sensibles en su cuerpo de lanzadores, lo que obligó a la dirección del equipo a realizar ajustes de última hora en la nómina oficial. Daviel Hurtado, por lesión, y Naykel Cruz, debido a la denegación de su seguro, no podrán vestir la camiseta nacional en el torneo, según informó este viernes el Instituto Cubano de Deporte, Educación Física y Recreación (Inder).
Ante esta coyuntura, los responsables del conjunto cubano decidieron incorporar al roster al lanzador Armando Dueñas y al jugador de cuadro Christian Rodríguez, quienes ya se integran a los entrenamientos y a la preparación para la cita mundialista.
La decisión busca cubrir las posiciones afectadas y mantener el equilibrio del equipo de cara al exigente calendario que se avecina.
En un comunicado oficial, el Inder reiteró su agradecimiento a Daviel Hurtado y Naykel Cruz por su disposición a formar parte de la selección nacional, pese a las circunstancias que finalmente impidieron su participación.
Asimismo, dio la bienvenida a los nuevos integrantes: “Recibimos con los brazos abiertos a Armando Dueñas y Christian Rodríguez, confiados en que aportarán su talento y entrega al equipo Cuba”.
