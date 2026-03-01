Inder rechaza trato discriminatorio de Estados Unidos a equipo cubano de beisbol

«Constituye el más reciente acto de agresión contra nuestro pueblo y su deporte nacional», enfatiza el pronunciamiento

La selección nacional se vería privada de figuras encargadas de tareas que tributan al rendimiento deportivo, incluido un entrenador de pitcheo. ( Foto: Roberto Morejón)

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) denunció en un comunicado que la negativa de visas por el gobierno de Estados Unidos a ocho integrantes de la delegación cubana al VI Clásico Mundial de Beisbol constituye un acto discriminatorio y de agresión contra el deporte nacional.

La entidad precisó que la decisión pretende obstaculizar la participación y el desempeño del equipo Cuba en la competencia, al privarlo de ejecutivos y especialistas con funciones definidas por los organizadores, incluido un entrenador de pitcheo.

El Inder recordó que desde enero de 2025 se han registrado negativas de visado a deportistas y federativos cubanos para eventos en ese país, y señaló que esta medida responde a un marcado carácter político que coloca a Cuba en desventaja frente al resto de las naciones participantes.

Según la institución, la acción desconoce los esfuerzos de las Grandes Ligas de Beisbol y de los organizadores del Clásico para garantizar la presencia de Cuba, y busca provocar una eventual decisión de la Federación Cubana de Beisbol y Softbol de no asistir al certamen bajo esas condiciones.

El organismo subrayó que mutilar la delegación por la vía de la negativa de visado, abusando del privilegio de ser sede, constituye un acto de desprecio hacia Cuba y limita las posibilidades que deben definirse en el terreno, en igualdad de condiciones.

Reiteró el INDER que durante casi siete décadas de enfrentamiento a la política de agresión de Estados Unidos, el deporte ha sido uno de los sectores más impactados, y reafirmó el rechazo enérgico a esta decisión.

La institución evocó la epopeya del Cerro Pelado en 1966, cuando Cuba venció las trabas impuestas para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan, Puerto Rico, y aseguró que, como entonces, la selección nacional volverá a llegar a las sedes del Clásico con dignidad y firmeza.