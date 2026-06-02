Refinería cubana procesa nuevamente crudo nacional

La iniciativa responde a la necesidad de producir nafta solvente reductora de viscosidad, un insumo clave que se inyecta en los pozos de los yacimientos de Varadero, ante la falta de crudo importado

Cupet estudia los tipos de crudo extraídos en yacimientos nacionales para incorporarlos al proyecto según sus características. (Foto: PL)

Cuba nuevamente procesó crudo nacional, al refinar 20 mil toneladas del hidrocarburo para obtener derivados imprescindibles para la economía nacional, divulgó este martes el diario Granma, en su edición digital.

La Refinería Hermanos Díaz de Santiago de Cuba concluyó el pasado domingo el proceso de refinación con resultados superiores a la primera corrida de una fase piloto para la producción de nafta solvente, reflejó el periódico.

La ingeniera Irene Barbado Lucio, directora de esta empresa perteneciente a la Unión Cuba-Petróleo (Cupet), precisó al diario que el diésel obtenido del crudo nacional no cumple con todos los estándares para la comercialización, por lo que se hizo necesario mezclarlo con uno de óptimas características para posibilitar su uso.

Irenaldo Pérez Cardoso, director adjunto de Cupet, explicó al Canal Caribe que la iniciativa responde a la necesidad de producir nafta solvente reductora de viscosidad, un insumo clave que se inyecta en los pozos de los yacimientos de Varadero, ante la falta de crudo importado.

Sobre los productos obtenidos, el directivo dijo que la refinación genera principalmente un solvente que será utilizado en la producción de petróleo, garantizando el abastecimiento a termoeléctricas para la generación térmica.

También se obtiene aerodiesel para procesos de refinación y un corte de fuel oil o fondo atmosférico que ya está siendo evaluado en la industria del níquel y en la Termoeléctrica Antonio Maceo, Renté, de Santiago de Cuba.

Asimismo, trascendió que Cupet estudia los tipos de crudo extraídos en yacimientos nacionales para incorporarlos al proyecto según sus características.

En una etapa inicial, añadió Pérez Cardoso, se está refinando el crudo de la región occidental del país, que tiene mejores condiciones, fluye mejor, tiene una viscosidad menor y se desarrolla otra línea de investigación que apunta a un proceso de termoconversión que eliminaría por completo el uso de nafta solvente.

Este paso es otra concresión de la estrategia de la isla caribeña para enfrentar la máxima presión que ejerce mediante el bloqueo económico, comercial, financiero y energético el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba.