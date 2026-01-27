Insiste Trump en su retórica contra Cuba (+ post)

En las últimas semanas, el gobierno estadounidense ha incrementado las presiones económicas sobre La Habana, incluyendo la posibilidad de un bloqueo total a las importaciones de petróleo del país

Trump señaló que la nación caribeña recibía dinero y petróleo venezolano, “pero ya no lo reciben”.

El presidente de los Estados Unidos insistió este martes en su retórica contra Cuba y afirmó que “Cuba fracasará muy pronto. Es un país que está realmente al borde del fracaso”.

Estas declaraciones fueron ofrecidas a periodistas en Des Moines, estado de Iowa, adonde llegó en un viaje de trabajo.

En coincidente respuesta a los vaticinios de "caída" emitidos por el presidente Trump desde Iowa, miles de cubanos, encabezados por jóvenes, marchan esta noche con antorchas por las calles habaneras honrando a José Martí y, con él, su firme posición antimperialista e… pic.twitter.com/9qam9IPH8V — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 27, 2026

Con anterioridad, el presidente reconoció que su administración ha aplicado todas las medidas posibles de presión y daño contra Cuba, excepto la opción militar.

En una entrevista con Hugh Hewitt, al ser preguntado sobre la posibilidad de autorizar una “cuarentena” naval como la que activó sobre Venezuela, declaró: “No creo que se pueda ejercer mucha más presión, salvo entrar y destrozar el lugar”.

Por su parte, el gobierno cubano ha denunciado la política de asfixia y guerra económica recrudecida contra Cuba, responsable de graves daños y sufrimiento a las familias cubanas.