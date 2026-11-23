El INSMET continuará monitoreando la evolución de esta situación meteorológica y ofrecerá actualizaciones periódicas a través de sus canales oficiales

Se esperan abundantes precipitaciones en las próximas jornadas. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) emitió un parte meteorológico en el que advierte sobre un incremento notable de la inestabilidad atmosférica sobre el sudeste del golfo de México y cerca del occidente cubano durante las próximas horas.

Según el informe, la combinación de aire cálido, húmedo e inestable con otros factores en niveles bajos, medios y altos de la atmósfera propiciará la posible formación de una zona de bajas presiones al final de la noche de este martes.

Esta configuración meteorológica, que se desplazará posteriormente hacia el nordeste en dirección a la península de La Florida y las Bahamas, incrementará significativamente la probabilidad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el occidente del país desde la tarde y noche del martes 24 y durante el miércoles 25.

Las precipitaciones, que podrían ser fuertes e intensas en algunas localidades occidentales, se extenderán luego hacia las regiones central y oriental del territorio nacional.

El parte del INSMET precisa que en las áreas de chubascos y tormentas eléctricas se incrementará la fuerza de los vientos y la altura de las olas, y no se descarta de manera aislada la ocurrencia de tiempo severo, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los pronósticos y tomar las medidas pertinentes.

Asimismo, el informe señala que posteriormente un frente frío avanzará por el golfo de México e interactuará con esta situación meteorológica, llegando a la región occidental entre la noche del miércoles 25 y la madrugada del jueves 26. Esta interacción mantendrá alta la probabilidad de lluvias sobre el archipiélago cubano, prolongando las condiciones inestables durante varios días.

Ante este panorama, el Centro de Pronósticos del INSMET anunció que emitirá un próximo aviso especial en caso de ser necesario, en dependencia de la evolución de los fenómenos meteorológicos.

Las autoridades instan a la población a seguir las informaciones oficiales y a extremar las precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra, así como a asegurar techos, ventanas y objetos que puedan ser arrastrados por los vientos.

Se recomienda también a los pescadores y navegantes mantenerse alerta ante el incremento de la altura de las olas y la fuerza de los vientos en áreas de tormentas eléctricas, así como a los conductores tomar precauciones adicionales en carreteras mojadas y con visibilidad reducida.

El INSMET continuará monitoreando la evolución de esta situación meteorológica y ofrecerá actualizaciones periódicas a través de sus canales oficiales. La ciudadanía debe mantenerse informada y seguir las orientaciones de las autoridades locales y de la Defensa Civil para minimizar los riesgos asociados a estas condiciones adversas del tiempo.