Se mojó Sancti Spíritus (+fotos y video)

Luego de cerrar el período primaveral con apenas el 50 por ciento del promedio histórico de precipitaciones para ese lapso, las lluvias de los últimos días alivian la sequía en el territorio

El Yayabo asimiló el volumen de agua de los últimos días. (Fotos: Adriana Alfonso/ Escambray)

Durante las últimas jornadas, en la mayoría del territorio espirituano ocurrieron precipitaciones continuas, que en algunas localidades llegaron a ser puntualmente intensas, como en la ciudad espirituana y Banao, donde alcanzaron los 100 milímetros en 24 horas.

Aunque las largas interrupciones del servicio eléctrico y las dificultades con la cobertura telefónica, así como con la conexión para datos dificultan la actualización de los registros de lluvias, también se reportaron aguaceros significativos en Trinidad y las presas Zaza y Lebrije, donde cayeron más de 80 milímetros.

Freddy Ruiz, especialista del Grupo de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial, comentó a Escambray que esa situación se asoció a la influencia de una vaguada sobre el centro del país.

Este fenómeno ya se desplazó hacia al este por la presencia de un frente frío que ha provocado un ligero refrescamiento de las temperaturas, pero que no motivará el notable descenso en los termómetros anunciado en las redes sociales.

“En general, este fin de semana se mantendrán buenas condiciones del tiempo, aunque pueden caer chubascos aislados eventuales en la zona norte”, detalló.

Sobre el territorio se mantiene las condiciones levemente invernales.

Por su parte, desde el Puesto de Dirección de la Delegación de Recursos Hidráulicos en la provincia, el técnico José Carlos Hernández comentó que la presa Zaza recibió en estos días 11 millones de metros cúbicos de agua, con los cuales supera los 392 millones de metros cúbicos, cifra que representa algo menos del 45 por ciento de su actual capacidad de llenado.

En general, los embalses del territorio acumulan cerca de 565 millones de metros cúbicos de agua, una condición desfavorable en este momento del año, cuando ya cerró el período lluvioso, aunque los pronósticos afirman que durante la sequía pudieran ocurrir más lluvias de las habituales por la incidencia del evento El Niño.

Afortunadamente, los acuatorios de abasto a la población Tuinucú y Siguaney sobrepasan su capacidad de llenado y se encuentran vertiendo; en tanto, Lebrije se acerca al 50 por ciento de sus posibilidades.

Por su parte, Yusliadys Lorenzo Coca, directora técnica en la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos, comentó que hasta la fecha el 2026 se mantiene catalogado como medio seco porque hasta el cierre de octubre aquí solo cayeron alrededor de 812 milímetros.

Esa cifra significa apenas algo más del 60 por ciento con respecto a la media histórica, mientras los municipios de Trinidad, Sancti Spíritus y La Sierpe aparecen clasificados como muy secos porque sus láminas medias apenas rondan el 50 por ciento.