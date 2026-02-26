Intento de infiltración terrorista en Cuba prosigue bajo investigación

El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío ofreció declaraciones a la prensa en las que explicó que las autoridades cubanas han mantenido comunicación al respecto con su contraparte estadounidense, incluyendo el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas

La existencia de un proceso investigativo para esclarecer los hechos asociados al reciente intento de infiltración con fines terroristas de una embarcación procedente de Estados Unidos fue confirmada hoy por Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba.

El vicecanciller ofreció declaraciones a la prensa en las que explicó que las autoridades cubanas han mantenido comunicación al respecto con su contraparte estadounidense, incluyendo el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas.

Fernández de Cossío dijo que el Gobierno cubano solicitará información sobre los implicados, el medio utilizado y otros detalles, mediante los diferentes mecanismos vigentes entre ambos países.

Destacó además que las autoridades del Gobierno de Estados Unidos han mostrado disposición para cooperar en el esclarecimiento de estos hechos.

El vicetitular del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) mencionó los nombres de los diez involucrados en el intento de infiltración: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, Amijail Sánchez González, Roberto Alvarez Ávila, Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Hector Duani Cruz Correa, y aclaró que los últimos cuatro se corresponden con los fallecidos.

Añadió que inicialmente se mencionó “por error de apreciación en la identificación, a Rolando Roberto Ascorra Consuegra”, quien no forma parte del grupo, aunque “es una persona conocida por su trayectoria vinculada a acciones e intenciones violentas contra Cuba”, subrayó.

Reiteró que entre los elementos ocupados en la embarcación se encuentran armas de diversos tipos y calibres, cocteles molotov, equipos de visión nocturna, chalecos antibalas, ropa de camuflaje y monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista.

El viceministro comentó que esta no resulta una acción aislada. “Cuba ha sido víctima de agresiones y de incontables actos terroristas desde hace más de 60 años, en su mayoría organizados, financiados y ejecutados desde territorio de los Estados Unidos”, subrayó.

Al respecto aludió a que las autoridades de la isla han entregado reiteradamente a su contraparte estadounidense información sobre personas dedicadas a promover, financiar y organizar estos actos en Estados Unidos.

Fernández de Cossío reiteró que Cuba ratifica su compromiso absoluto contra todos los actos, métodos y prácticas terroristas, y que mantiene un desempeño ejemplar en el enfrentamiento a ese flagelo; en ese sentido apuntó que forma parte de 19 convenios internacionales relativos al terrorismo.

En las declaraciones ante decenas de medios de prensa nacionales y extranjeros acreditados en La Habana, el viceministro del Minrex enfatizó en el deber y la responsabilidad de Cuba de proteger su territorio nacional.