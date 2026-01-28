Investida presidenta encargada de Venezuela como comandante de FANB

Como parte del protocolo, el ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino entregó a Delcy Rodríguez el Bastón de Mando y destacó que por primera vez una mujer asume la presidencia de la República y el título de Comandante en Jefe de la FANB

La ceremonia devino acto de lealtad, reconocimiento y juramento. (Foto: PL)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue investida este miércoles como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En acto de lealtad, reconocimiento y juramento, encabezado por el ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, en el Patio de Honor de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, en Fuerte Tiuna, Caracas, la dignataria recibió las insignias que le confirieron el alto cargo.

Acompañaron a la mandataria los cinco componentes de la FANB, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) Jorge Rodríguez, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello, los organismos de inteligencia, cuerpo diplomático acreditado, y otras autoridades civiles y militares.

Como parte del protocolo, Padrino entregó a Rodríguez el Bastón de Mando y destacó que por primera vez una mujer asume la presidencia de la República y el título de Comandante en Jefe de la FANB.

Expresó que ese símbolo estará bien cuidado al reconocer “sus virtudes, probidad, honestidad y sabrá cuidar de esta nación».

También un grupo de cadetes entregó a la dignataria encargada la réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar.

Al intervenir, Rodríguez expresó el honor que le confería estar encargada en “una coyuntura extraordinaria y compleja” en los últimos dos siglos de la historia nacional.

Dijo venir con la fuerza de la historia y del poder del pueblo venezolano que en la madrugada del 3 de enero pasado amaneció en medio de “una terrible agresión militar externa”.

La gobernante encargada rindió honor y gloria a los héroes y heroínas de ese día que combatieron y dieron su propia vida y trasmitió su solidaridad con familiares y amigos presentes.

Anunció la decisión de crear una oficina nacional para la seguridad y defensa que estará adscrita al Consejo de Vicepresidentes, que estará a cargo de la ministra de ciencia y tecnología Gabriela Jiménez.

Al respecto, pidió a todos los organismos en la materia máxima cooperación y desempeño para en un espacio de “100 días tener los lineamientos muy claros del nuevo sistema defensivo para Venezuela en perfecta unión cívico, militar y policial”.

Destacó la firmeza del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores y dijo no tener dudas de la victoria, que “debe ser duradera para que el pueblo pueda alcanzar la paz y cuidarla”.

En nombre de los organismos de seguridad ciudadana y como “muestra de lealtad, compromiso y cohesión”, Cabello leyó el juramento de ese sector y citó al Libertador Simón Bolívar en Angostura cuando dijo que la “unidad de la patria es el único camino a la paz y la unidad debe ser nuestra divisa”.

El titular de la FANB afirmó que en correspondencia con lo instituido por la Constitución concurrían a este acto de reconocimiento como Comandante en Jefe para juramentar disciplina, obediencia y subordinación.