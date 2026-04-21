Irán advierte a EE.UU. que no negociará bajo amenazas

Las fuerzas armadas,junto al Gobierno y pueblo iraní están unidas y cohesionadas para cumplir cabalmente las instrucciones del comandante supremo en jefe. (Foto: Internet)

La agencia de noticias Tasnim reportó este martes que el mayor general Ali Abdollahi Aliabadi, quien dirige el Cuartel General Central de Khatam al Anbiya (la sede operativa de las Fuerzas Armadas iraníes), envió una contundente advertencia a Estados Unidos de que no van a negociar bajo amenazas.

“La heroica nación de Irán se enorgullece hoy de la autoridad, la preparación y las capacidades estratégicas integrales de la Guardia Revolucionaria Islámica y demás fuerzas que defienden la patria”, sostuvo el general.

De igual manera, agregó que “las cuales han llevado al enemigo sionista y a los EE. UU. terroristas a la desesperación y el agotamiento con letales y devastadores ataques con misiles y drones, obligándolos a solicitar desesperadamente un alto el fuego”.

Asimismo, señaló que el pueblo iraní, “con su entusiasta y amplia presencia en plazas y calles”, no ha dejado de respaldar a las FF.AA. de la nación persa.

Por otra parte, detalló que estas fuerzas armadas, junto con el “noble y admirable Gobierno y la nación de Irán”, están unidas y cohesionadas para cumplir cabalmente las instrucciones del comandante supremo en jefe “y están listas para dar respuestas decisivas, contundentes e inmediatas a las amenazas y acciones del enemigo”.

“Las Fuerzas Armadas, con su superioridad y ventaja, no permitirán que el mentiroso y delirante presidente de EE. UU. abuse de la situación sobre el terreno, creando narrativas falsas y engañosas sobre el terreno en un contexto de silencio cómplice durante la batalla militar, especialmente en la gestión y el control del estrecho de Ormuz, y responderán con contundencia ante cualquier incumplimiento de su promesa”, subrayó Aliabadi.