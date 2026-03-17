Irán confirma la muerte de Alí Lariyaní, jefe de seguridad, a manos de Israel

El funeral se realizará en Teherán el 18 de marzo, informó la agencia Fars

Alí Lariyaní, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. (Foto: Internet)

Las autoridades iraníes confirmaron la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyaní, como resultado de un ataque de EE.UU. e Israel.

El funeral se realizará en Teherán el 18 de marzo, informó la agencia Fars.

El medio indicó que será enterrado junto con el comandante de la milicia popular iraní Basich, Gholamreza Soleimani, también asesinado este 17 de marzo, y los miembros de la tripulación de la fragata iraní IRIS Dena, que se hundió frente a las costas de Sri Lanka como resultado de un ataque de un submarino de la Armada de EE.UU.

Por su parte, la agencia Tasnim indicó que el hijo de Lariyaní, así como el jefe de su servicio de seguridad, murieron en el mismo ataque.