Irán: EEUU aceptó limitar negociaciones al tema nuclear

Autoridades iraníes advirtieron que Washington no debe permitir que Israel influya en el curso de las negociaciones conforme a sus propias posiciones, al estimar que ello podría perjudicar los intereses estadounidenses

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, afirmó este miércoles que la parte estadounidense concluyó que las negociaciones en curso entre ambos países deben circunscribirse exclusivamente a la cuestión nuclear.

En declaraciones concedidas a la televisión omaní, durante su visita a Mascate, sede de la primera ronda de conversaciones indirectas celebrada la semana pasada, el alto funcionario iraní aseguró que los contactos no incluyen otros asuntos y que Washington adoptó una postura más realista al limitar el diálogo a ese ámbito.

Si la preocupación de los estadounidenses es que Irán no avance hacia la adquisición de armas nucleares, este es un asunto solucionable. Sin embargo, incluir otros temas en las negociaciones complicará el proceso, señaló.

Larijani sostuvo que anteriormente Estados Unidos vinculaba el expediente nuclear con cuestiones militares y el programa de misiles, pero que ahora centra el intercambio únicamente en el tema nuclear, lo cual calificó de “enfoque racional”, al considerar que los asuntos militares no están relacionados con dicho expediente.

El funcionario iraní advirtió además que Washington no debe permitir que Israel influya en el curso de las negociaciones conforme a sus propias posiciones, al estimar que ello podría perjudicar los intereses estadounidenses.

Las declaraciones se produjeron pocas horas antes del encuentro en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien anunció que abordará, entre otros temas, las negociaciones con Irán.

El pasado viernes, Washington y Teherán sostuvieron conversaciones indirectas en Mascate en medio de un clima de tensiones y de una intensificación militar estadounidense en la región.

El enriquecimiento de uranio continúa como uno de los principales puntos de divergencia. Irán insiste en el levantamiento de las sanciones económicas occidentales a cambio de limitar su programa nuclear para impedir la fabricación de armas atómicas, mientras Estados Unidos exige la suspensión total de las actividades de enriquecimiento y la transferencia al exterior del uranio altamente enriquecido.

Teherán también ha reiterado que no negociará sobre su programa de misiles ni sobre otros asuntos regionales, y advirtió que responderá ante cualquier acción militar en su contra.