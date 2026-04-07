Irán, EEUU, Israel y sus aliados aceptan alto al fuego inmediato por dos semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que acordó suspender durante dos semanas los bombardeos y ataques contra Irán, pero condicionando la medida a que la República Islámica acepte la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz

De acuerdo con el pacto, las operaciones se detendrán durante dos semanas.



El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró este martes en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país que durante un periodo de dos semanas será posible el paso seguro a través del estrecho de Ormuz, en el marco de un alto el fuego por el mismo intervalo de tiempo.

«Expreso gratitud y aprecio a mis queridos hermanos, su excelencia el primer ministro de Pakistán, Sharif, y su excelencia el mariscal de campo Munir, por sus incansables esfuerzos para poner fin a la guerra en la región», expresó.

En respuesta a la fraterna solicitud del primer ministro Sharif en su tuit, y teniendo en cuenta la solicitud de EE.UU. de negociar sobre la base de su propuesta de 15 puntos, así como el anuncio del presidente de EE.UU. sobre la aceptación del marco general de la propuesta de 10 puntos de Irán como base para las negociaciones, por la presente declaro, en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán:

Si se detienen los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas.

Durante dos semanas, será posible el paso seguro a través del estrecho de Ormuz mediante coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas», dice el comunicado.

Trump acepta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que acordó suspender durante dos semanas los bombardeos y ataques contra Irán, pero condicionando la medida a que la República Islámica acepte la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz, informa RT en Español.

Según la publicación que hizo en Truth Social, la decisión la tomó tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quienes le habrían solicitado que detuviera “la fuerza destructiva” que, reiteró, se tenía previsto desplegar “esta noche” contra Irán.

“Conforme a conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, en las que me solicitaron que suspendiera la fuerza destructiva que se enviaría esta noche contra Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque a Irán por un periodo de dos semanas”, anunció Trump.

El mandatario afirmó que la suspensión sería un “alto el fuego” de “doble vía”. Señaló que la razón para adoptar la medida es que Estados Unidos ya «ha cumplido y superado todos sus objetivos militares» y que las partes se encuentran «muy avanzadas» en la redacción de un acuerdo definitivo sobre «paz a largo plazo» con Irán y «paz en Oriente Medio».

En su declaración, Trump indicó que Washington recibió una propuesta de 10 puntos presentada por Teherán, la cual consideró «una base viable» para negociar. «Casi todos los diversos puntos de controversia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo sea finalizado y consumado», sostuvo.

Israel acordó un alto el fuego temporal con Irán

Israel aceptó sumarse a un alto el fuego temporal de dos semanas en el conflicto con Irán, según confirmó un alto funcionario de la Casa Blanca citado por CNN. La tregua implicaría la suspensión de los bombardeos israelíes mientras continúan las conversaciones diplomáticas.