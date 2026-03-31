Irán: Enemigo se llevará a tumba deseo de dominar estrecho de Ormuz

Los submarinos miniatura iraníes de la clase Qadir son la mayor amenaza para EE.UU. en su intento de reabrir el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán

Unidades navales de Irán navegan cerca del estrecho de Ormuz durante un simulacro conjunto con Rusia, 19 de febrero de 2026. (Foto: Cubasí)

Irán ha aseverado que sus Fuerzas Armadas le cortarán las piernas a cualquier invasor a su país y lo hundirán en la humillación y la desgracia.

El portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, ha destacado este martes que las estimaciones erróneas del presidente de Estados Unidos, Donlad Trump, y de los líderes criminales del régimen sionista de Israel han hecho que la presencia sin precedentes del pueblo en las calles, así como la milagrosa autoridad y firmeza de las Fuerzas Armadas en el campo de batalla resulten impredecibles para el enemigo.

“Este error estratégico de los enemigos estadounidenses y sionistas de Irán islámico los ha humillado y los ha puesto en el camino de la destrucción. Ellos, con sus fantasías e ilusiones, creen que, librando una guerra de propaganda, exhibiendo armas y equipos militares aparentemente avanzados y asesinando a niños, mujeres, hombres, científicos y valientes comandantes del país, podrán someter a Irán poderoso y orgulloso, que jamás se ha doblegado ante sus enemigos a lo largo de la historia, u obtener el control del estrecho de Ormuz, pero se llevarán a la tumba este deseo para siempre”, ha enfatizado.

Los submarinos miniatura iraníes de la clase Qadir son la mayor amenaza para EE.UU. en su intento de reabrir el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán.

El vocero ha dejado en claro que los enemigos estadounidenses-sionistas derrotados de Irán islámico deben saber que esta nación consciente y resiliente, junto con sus orgullosos hijos en las Fuerzas Armadas, han demostrado que cortarán las piernas de cualquier agresor de su país y lo someterán a la humillación y la miseria.

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán tras la agresión estadounidense-israelí a su contra ha provocado un aumento severo del petróleo, por lo que se ha convertido en un dolor de cabeza para el presidente del país norteamericano, Donald Trump, quien ha ordenado el despliegue de miles de soldados estadounidenses al Golfo Pérsico para participar en una eventual invasión terrestre para tomar el control de la angosta vía marítima.

Zolfaqari advirtió el domingo a Trump que los soldados estadounidenses acabarán como alimento para los tiburones del Golfo Pérsico.

Las autoridades iraníes han indicado que el tránsito por el estrecho está permitido para todos los buques que coordinan con Irán, excepto aquellos vinculados a Estados Unidos y al régimen israelí.