Irán: Gigante apoyo al gobierno en todo el país

La marcha de este lunes deviene muestra de apoyo en contrapartida a las manifestaciones callejeras iniciadas el pasado día 3. (Foto: PL)

Las autoridades iraníes inclinaron la balanza en su favor este lunes como arma más poderosa: el apoyo de la inmensa mayoría de la población.

La marcha fue convocada el viernes pasado por el gobierno como muestra de apoyo en contrapartida a las manifestaciones callejeras iniciadas el pasado día 3 que han dejado un gran número de muertos, 200 según fuentes extraoficiales, parte de ellos miembros de los cuerpos de seguridad.

Asimismo, medios sin autorización oficial mencionan “un alto número de arrestados, entre ellos los organizadores de los disturbios», y dos identificados como agentes de campo del Mosad, el servicio de inteligencia de Israel.

De las mismas fuentes trascendió que en las casas de algunos de los detenidos fueron encontradas armas, municiones y material explosivo.

Por su parte, la cancillería del país persa afirmó que están en contacto con diplomáticos estadounidenses para entablar un diálogo que conduzca a la solución del conflicto entre Teherán y Washington, sin aportar más detalles.

La marcha en Teherán desbordó la Plaza de la Revolución, cercana al Mausoleo del Imán Ruollah Jomeini, padre de la República Islámica de Irán, quien acuñó el mote Gran Satán para Estados Unidos.