Irán: «No retrocederemos hasta la derrota total del enemigo»

Teherán lanzó un contundente recordatorio dirigido «al agresivo Estados Unidos»

Agencia Russia Today

16 agosto, 2026 - 9:55am

Un misil iraní Khorramshahr-4.

La Jefatura del Estado Mayor Conjunto de Irán lanzó este domingo un contundente recordatorio a Estados Unidos sobre la defensa del país ante las agresiones a su territorio.

En relación con el aniversario de la liberación de prisioneros de guerra en su conflicto con Irak (1980-1988), actual socio estratégico de Washington, el órgano escribió: «La Jefatura del Estado Mayor Conjunto conmemora el aniversario del regreso de los valientes prisioneros del país liberados y expresa su enhorabuena en este día auspicioso y alegre a todos aquellos que han realizado sacrificios y a sus estimadas familias».

«Reconociendo la voluntad inquebrantable y la firme determinación del valiente, paciente y resistente pueblo de Irán, el Estado Mayor Conjunto les asegura que no retrocederemos hasta la derrota total del enemigo estadounidense-sionista en la región, hasta la consecución de los derechos del heroico pueblo iraní y hasta que el enemigo se rinda. No cederemos ante las legítimas exigencias del pueblo ni ante las aspiraciones de nuestro estimado líder [el ayatolá Mojtabá Jameneí], frente al agresivo Estados Unidos», concluye el mensaje difundido a través de medios iraníes.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, señaló el viernes durante un discurso en Nueva York que tras «derrotar a Irán» declarará el estrecho de Ormuz como parte del territorio estadounidense. De igual forma, Trump aseguró que Washington ya controla de facto la zona y que «ningún barco puede pasar» a menos que reciba su permiso.

Desde Teherán han rechazado las afirmaciones y pretensiones del mandatario estadounidense. El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, subrayó que el estrecho «ha sido, es y será iraní» y que su control no se logra «ni con un tuit ni con un portaaviones ni con un decreto», instando a EE.UU. a aceptar la realidad de sus derrotas estratégicas.

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