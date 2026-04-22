Irán: Responsabilidad por perturbación económica recae en agresores

“La situación actual en el estrecho de Ormuz es consecuencia directa de la ilegalidad estadounidense y de su agresión militar arbitraria contra un Estado miembro soberano de la ONU”, enfatizó el canciller iraní Seyed Abbas Araghchi

Fuerzas de la Armada de Irán en Ormuz. (Foto: Tasnim)

La situación actual en el estrecho de Ormuz es consecuencia directa de las violaciones estadounidenses, afirmó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, en conversación telefónica con su homólogo de Italia, Antonio Tajani.

Araghchi recordó a Tajani los daños ocasionados por las recientes incursiones militares de Estados Unidos e Israel en Irán y subrayó la responsabilidad colectiva de todas las naciones de condenar las “graves violaciones” de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional por parte de los agresores.

El canciller iraní mencionó específicamente los ataques dirigidos contra instalaciones nucleares pacíficas de Irán y criticó a las naciones europeas por su “silencio inaceptable” sobre esas acciones, advirtiendo que hay dobles raseros que están debilitando cada vez más el derecho internacional y socavando el régimen de no proliferación.

En términos de seguridad marítima, Araghchi señaló que, como Estado ribereño del estrecho de Ormuz, Irán ha adoptado las medidas necesarias, de conformidad con el derecho internacional, para proteger su seguridad nacional y recalcó que la responsabilidad de cualquier perturbación resultante para la economía mundial recae directamente sobre los agresores.

“La situación actual en el estrecho de Ormuz es consecuencia directa de la ilegalidad estadounidense y de su agresión militar arbitraria contra un Estado miembro soberano de la ONU”, enfatizó el ministro iraní.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores italiano ha hecho un llamamiento al restablecimiento de la paz y la estabilidad en el Golfo Pérsico, expresando la voluntad de Roma de contribuir al fortalecimiento de la seguridad en toda la región de Asia Occidental.

EE.UU. e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero. En los primeros bombardeos, fueron asesinados el Líder Supremo, ayatolá Seyed Ali Jamenei, altos comandantes militares, científicos nucleares de alto rango y civiles iraníes, incluidos niños y mujeres, en ataques como el que alcanzó una escuela primera en la ciudad de Minab, donde murieron más de 160 niñas.

En respuesta a ese y posteriores bombardeos que han afectado infraestructuras civiles, incluidas viviendas y hospitales, Irán lanzó la operación de represalia llamada Verdadera Promesa 4, que ha abarcado 100 oleadas de ataques con misiles y enjambres de drones contra objetivos en Israel e instalaciones militares de EE.UU. en la región de Medio Oriente.

Ante el alargamiento de la guerra, Estados Unidos propuso una tregua de dos semanas para negociar, bajo la mediación de Pakistán, y la primera ronde de negociaciones en Islamabad terminó sin acuerdos, tras lo cual el presidente Donald Trump reiteró sus amenazas de atacar puentes e instalaciones energéticas iraníes y decretó un bloqueo marítimo a la nación persa, un acto de guerra que violaba la tregua.

Teherán había reabierto el estrecho de Ormuz a la navegación comercial, bajo autorización y coordinación sus autoridades, pero restringió nuevamente el tráfico a raíz del bloqueo estadounidense, advirtiendo que no volverá a la mesa de negociaciones mientras persista el bloqueo.

La tregua vencía este miércoles, pero Donald Trump anunció una prórroga en una publicación en Truth Social en la que señaló: “Teniendo en cuenta que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido —lo que no es de extrañar—, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”.

“Prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, agregó y ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses mantener el bloqueo marítimo y permanecer preparadas.

Portavoz de la Presidencia: no hay divisiones en liderazgo iraní

Mehdi Tabatabaei, adjunto de comunicaciones en la oficina del presidente iraní, rechazó los informes sobre divisiones entre el liderazgo iraní, un día después de que el presidente estadounidense dijera que extendía el alto el fuego, que vencía este miércoles, para permitir que un Irán «fracturado» propusiera una propuesta unificada.

Sin nombrar al presidente estadounidense, Tabatabaei dijo que el “enemigo” está haciendo “propaganda política” y que la unidad dentro del liderazgo iraní se mantiene “sin precedentes y ejemplar”.

“En lugar de tejer mentiras, deberían cesar su incumplimiento de promesas, acoso y engaño; la puerta a negociaciones basadas en la justicia, la dignidad y la racionalidad, sigue abierta”, escribió en X.