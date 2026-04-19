Irán sostiene que no busca extender la guerra

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este domingo que su país no desea ampliar el alcance del conflicto con Estados Unidos e Israel y reiteró su llamado al diálogo como vía para resolver las tensiones.
Según reportó la agencia oficial IRNA, el mandatario subrayó que la continuación de la guerra -iniciada tras los ataques a la nación persa de Estados Unidos e Israel- no beneficia a ninguna de las partes y defendió la racionalidad y el entendimiento como alternativas a la escalada.
“Los problemas no se resuelven mediante el aumento de las tensiones, sino a través del diálogo y evitando mayor destrucción”, expresó.
Pezeshkian destacó además la importancia del acercamiento entre los países de la región y advirtió sobre intentos externos de fomentar divisiones.
“Algunas potencias buscan empujar a los países de la región hacia conflictos para agotar sus recursos. Debemos enfrentar esas políticas con unidad y fortalecer la cooperación”, señaló.
En declaraciones previas durante una visita al Ministerio de Deportes y Juventud, el jefe de Estado reiteró que Irán no busca la guerra, sino que exige sus derechos y aspira a poner fin al conflicto de manera honorable.
El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos iniciaron acciones militares contra Irán, que dejaron miles de víctimas.
Teherán respondió con ataques mediante misiles y drones contra objetivos israelíes y posiciones estadounidenses en la región.
El 8 de abril último entró en vigor un alto el fuego de dos semanas tras negociaciones entre Washington y Teherán, con mediación de Pakistán, sin que hasta el momento se haya alcanzado un acuerdo definitivo para poner fin a la confrontación.
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