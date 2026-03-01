Iraníes indignados por asesinato de su Líder el Ayatolá Jamenei

El pueblo de Irán se manifiesta con enojo por los recientes acontecimientos

Varias ciudades, entre ellas, Ahvaz, Zahedán, Orumie, Yasuy, son escenario de similares congregaciones. (Foto: PL)

Iraníes han realizado reuniones espontáneas en distintas ciudades para expresar su dolor por el trágico asesinato del Ayatolá Jamenei por EE.UU. e Israel.

Desde las primeras horas de hoy domingo, multitudes de personas han llenado la icónica Plaza de Enqelab en Teherán, la capital, después de que Estados Unidos e Israel asesinaron al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en un ataque aéreo perpetrado la mañana del sábado.

Los participantes han coreado “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel” en una muestra de ira contra los dos regímenes por su agresión contra Irán, expresando asimismo su apoyo a las Fuerzas Armadas iraníes en sus operaciones de defensa del país.

Varias ciudades, entre ellas, Ahvaz, Zahedán, Orumie, Yasuy, son escenario de similares congregaciones.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra ciudades en al menos 20 provincias de Irán, sólo dos días antes de las conversaciones previstas en Viena sobre el programa nuclear iraní.