Jorge Rodríguez asegura que Venezuela tiene pleno control de su soberanía

Jorge Rodríguez dallogó con el periodista estadounidense Robert Stephen Schmitt, del canal de televisión por cable Newsmax. (Foto: PL)

El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), Jorge Rodríguez, aseguró este martes que Venezuela tiene control pleno de su soberanía.

A través de su cuenta en Telegram, el diputado reveló el diálogo sostenido la víspera con el periodista estadounidense Robert Stephen Schmitt, del canal de televisión por cable Newsmax, de la que se publicaron pequeños fragmentos en las redes sociales.

“Estamos trabajando en nuevas relaciones diplomáticas y energéticas con los Estados Unidos de América, para el bien común de nuestras naciones”, señaló en su mensaje.

El portal del Ministerio para la Comunicación e Información indicó que, como parte del diálogo, Rodríguez comentó que la construcción de estos nuevos vínculos “busca promover la cooperación y el beneficio mutuo, especialmente en el sector de hidrocarburos”.

Puntualizó que la República Bolivariana mantiene una política exterior de puertas abiertas, “siempre que se fundamente en el reconocimiento de las autoridades legítimas y el respeto a la autodeterminación”.

A juicio del legislador del Bloque de la Patria, estas iniciativas se desarrollan “bajo principios de colaboración y respeto mutuo”.

De igual forma, el presidente del Poder Legislativo ratificó el compromiso de Venezuela con la defensa de la soberanía nacional.

Destacó, en ese sentido, que el fortalecimiento de la política exterior con Washington “es una vía para encontrar soluciones conjuntas” en el ámbito internacional sin comprometer la integridad de la República.

En fragmento de la entrevista publicado por Misión Verdad en Telegram e interrogado sobre un posible retorno al país de la opositora María Corina Machado y “hacer campaña libremente”, Rodríguez afirmó no solo hablar de un solo nombre “porque hay muchos actores que están en el extranjero” y saben que pueden incluirse en la discusión del debate en curso.

El titular parlamentario opinó a título personal que hay una Ley de Amnistía que se “está haciendo en este momento”, la cual contempla a los trabajadores, pero también a sectores de la oposición residentes en el extranjero que fueron promotores de la violencia y llamaron a la agresión del país.

Remarcó que la mencionada norma jurídica -aprobada por unanimidad en primera discusión en el parlamento- se está “impulsando para todos los sectores de la oposición que están en el exterior” para que a través del cumplimiento de la ley “puedan volver”.

Interrogado cómo el gobierno bolivariano asumió lo ocurrido el pasado 3 de enero con la agresión y secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro, lo calificó de evento muy traumático, pero lo recibieron “realmente con una gran madurez” y un país “increíblemente maduro”.