Kirsten Davies es nombrada directora de ciberseguridad tras fallas en servicios de Estados Unidos

Tomará el lugar de Sean Cairncross como la máxima funcionaria del gobierno en materia de ciberseguridad

Kirsten Davies, directora de información del Departamento de Defensa, ocupará el cargo directora nacional de ciberseguridad. (Foto: AP)

La Casa Blanca ha nombrado a una nueva directora nacional de ciberseguridad después de una serie de fallas generalizadas en diversos servicios que alteraron la vida cotidiana y provocaron inquietud en muchos estadounidenses.

Kirsten Davies, directora de información del Departamento de Defensa, ocupará el cargo, según publicaciones en redes sociales de varios miembros del gabinete del presidente Donald Trump. Tomará el lugar de Sean Cairncross como la máxima funcionaria del gobierno en materia de ciberseguridad.

“Nuestra nación se encuentra en la encrucijada de las tecnologías analógicas, digitales y cuánticas; nuestra forma de vida estadounidense está cada vez más interconectada”, publicó Davis en la red social X. “Nuestra oportunidad es dominar el panorama cibernético por generaciones… pero sólo si modernizamos e incorporamos resiliencia en los cimientos sobre los que funciona nuestra gran nación, además de formar talento en ciberseguridad para nuestro futuro”.

Trump enfrentó una oleada de críticas mientras los estadounidenses lidiaban con una cascada de fallas en los servicios que afectaron los viajes, la vida laboral, la banca móvil y comunicaciones confidenciales.

Incluso algunos de los aliados más firmes de Trump acusaron al gobierno de mentirle a los estadounidenses o de ocultar información sobre la verdadera causa de las interrupciones. Durante la última semana, servicios de Microsoft, Chase Bank, la Agencia Federal de Aviación y la Agencia de Seguridad Nacional se han visto afectados.

El secretario de Estado, Marco Rubio, intentó tranquilizar a los estadounidenses el martes, asegurando que no se cuenta con “ninguna” información de que las fallas estén relacionadas entre sí o vinculadas a un actor malintencionado.

Despiden a Sean Cairncross, jefe de ciberseguridad de la Casa Blanca

El jefe de ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, fue despedido, tras grandes fallos tecnológicos que afectaron varios servicios y generaron preocupación por las amenazas de la inteligencia artificial.

La repentina ola de fallos suspendió temporalmente el tráfico aéreo, cajeros automáticos, correos electrónicos e impidió el acceso a fotos almacenadas en la nube. Para muchos usuarios, pareció que todo el sistema estaba fallando al mismo tiempo.

El presidente Donald Trump apoyó plenamente el despido de Cairncross, porque carecía de las credenciales para desempeñar el puesto.

Su función será asumida por la actual directora de Información del Departamento de Defensa, Kirsten Davies, a quien se considera más preparada y cuyo nombramiento fue confirmado por el Senado.

Antes de ejercer como director nacional de ciberseguridad, Cairncross ocupó varios cargos dentro del círculo interno de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump. También fue director de operaciones del Comité Nacional Republicano durante el ciclo electoral de 2016.

Expertos y altos funcionarios del gobierno atribuyeron las fallas a sistemas obsoletos y excesivamente complejos, así como a la carrera de las empresas y del gobierno por blindarlos frente a las nuevas amenazas que genera la IA.

Trump pide a los estadounidenses que se “relajen” y minimiza fallos tecnológicos en Microsoft, FAA y JPMorgan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los estadounidenses que se “relajen” en medio de la ansiedad generalizada por una serie de fallos tecnológicos.

El mandatario intentó tranquilizar a la opinión pública durante una entrevista desde China, donde se reunió con el presidente Xi Jinping y el líder ruso Vladimir Putin en una cumbre trilateral sin precedentes.

De vuelta en Estados Unidos, siguió creciendo la preocupación por la serie de interrupciones tecnológicas que afectaron a empresas como Microsoft y JPMorgan Chase, e incluso provocaron la semana pasada una inusual suspensión de vuelos en tierra a nivel nacional.

“Dígales que se relajen. Todo está bien. Son eventos individuales”, dijo Trump en The Ingraham Angle de Fox News. “Entonces, Chase Manhattan Bank, JPMorgan, sale. Alguien más sale”.

“También creo que la prensa se lo está pasando muy bien con esto”, agregó.

“Si estas cosas hubieran ocurrido hace dos o tres años, durante la administración de Biden, que era sumamente incompetente y corrupta, nadie lo habría mencionado”, afirmó el presidente.

Trump también descartó la idea de que otro país pudiera estar detrás de los apagones, sugiriendo que tendrían demasiado miedo a las consecuencias.

“Te avisaré si hay algún problema y, ¿sabes qué? Y sabes qué, la gente tendría miedo de hacerlo. Bueno, alguien me dijo, bueno, ¿cómo sabes que no lo hay? Porque saben que les golpearían muy fuerte y nadie quiere hacerlo”.

“Ya sea en cualquier otro país no quiero mencionar nombres específicos porque me tratan extraordinariamente bien en China, y tengo mucho respeto, muchas relaciones y una buena relación con el presidente Xi”, declaró a la cadena. “Pero si alguien nos hiciera eso y nos enteráramos, saben cuáles serían las consecuencias para mí. Nadie va a jugar con nosotros”.

Funcionarios niegan ataque sistémico

Muchas de las organizaciones que han sufrido interrupciones en sus servicios, entre ellas Microsoft y la FAA, afirmaron que los ciberataques no fueron los responsables de la interrupción.

Las declaraciones de Trump son el último intento de la administración por restar importancia a los problemas de apagón.

El vicepresidente JD Vance canceló su participación el miércoles en una cumbre organizada por The New York Times para asistir a reuniones en Washington sobre los apagones. Dos días antes, había restado importancia a las preocupaciones durante su aparición en el programa The Ingraham Angle.

Y el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que Estados Unidos no ha sufrido un ciberataque, declarando a los periodistas el miércoles: “No estamos bajo un ataque sistémico”.

“Estos sucesos no tienen nada que ver entre sí; no están interrelacionados”.

A principios de esta semana, la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pidió a la administración que fuera más transparente sobre lo sucedido, y declaró en el programa Fox & Friends que incluso ella había estado revisando su cuenta bancaria con “un poco de preocupación”.