La asistencia médica: prioridad de la Salud Pública en Trinidad

El plan de contingencia ante la agudización del déficit energético contempla concentrar servicios y reorganizar los recursos humanos en aras de asegurar la atención a los pacientes

Se decidió bajar el nivel de actividad quirúrgica en el Hospital General Tomás Carrera Galiano, donde solo se realizarán cirugías de emergencia. (Foto: Ana Martha Panadés/ Escambray)

Garantizar la asistencia médica en el municipio de Trinidad constituye la prioridad del plan de contingencia implementado por el sector de la Salud Pública en este territorio ante un complejo escenario como resultado de las dificultades energéticas en todo el país.

Así lo confirmó a Escambray la doctora Dailenys Amir Urquiza, vicedirectora de Asistencia Médica, quien aseguró que las medidas adoptadas, bajo la premisa de la racionalización y organización de los recursos, están dirigidas a mantener la vitalidad de servicios esenciales en las cuatro áreas de salud de la localidad: las dos urbanas, Caracusey y Condado.

En el caso del Plan Turquino, afirmó, los 19 consultorios ubicados en estas comunidades montañosas y de difícil acceso cuentan con cobertura médica y de enfermería.

Se decidió, igualmente, bajar el nivel de actividad quirúrgica en el Hospital General Tomás Carrera Galiano, donde solo se realizarán cirugías de emergencia, por lo que el personal fue reubicado para apoyar otros servicios como Terapia Intensiva y Medicina.

La atención al hogar materno y la casa del abuelo del municipio figuran también entre las prioridades, afirmó la especialista; al tiempo que mencionó algunas iniciativas puestas en práctica. “Las embarazadas ingresadas y que requieren interconsultas en otros centros son trasladadas gracias al apoyo de los ecomóviles, los cuales son empleados además para llevar el oxígeno al poblado de Casilda”, señaló.

Al momento de redactar esta nota, los 20 pacientes que se realizan el tratamiento de hemodiálisis continúan viajando en los días previstos al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, con el apoyo de Taxis Cuba. “A ellos y sus familiares se les informó que fue habilitada una sala en la institución asistencial para que permanezcan allí si se agudiza el déficit de combustible”, señaló Amir Urquiza.

Precisó, por último, que la llamada proyección comunitaria con la visita de los especialistas a las comunidades rurales del territorio reduce su frecuencia de dos a una en el mes. “El segundo martes al policlínico de Caracusey y el tercero a Condado”, apuntó.