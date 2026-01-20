La ciencia premia (+fotos)

Reconocen a investigadores y resultados relevantes del sector durante el 2025 en el territorio espirituano

El doctor en Ciencias Juan Emilio Hernández recibió en nombre de los cuatro investigadores premiados la Orden Carlos J. Finlay. (Fotos: Vicente Brito/Escambray)

“La falta de recursos y las limitaciones impuestas por el bloqueo han hecho que nuestro trabajo sea más valioso y significativo. Cada descubrimiento y cada avance son un testimonio de nuestra resiliencia y creatividad”, reflexionó Leonel Díaz Camero, delegado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Sancti Spíritus a propósito de la celebración del Día de la Ciencia Cubana.

En sus palabras comentó además que la colaboración entre instituciones, el intercambio de conocimientos y la formación continua resultan fundamentales para continuar avanzando por los caminos de la ciencia y la innovación.

“Debemos seguir promoviendo una cultura científica que fomente el pensamiento crítico y la toma de decisiones informadas. El conocimiento es poder”, valoró.

La celebración del Día de la Ciencia aquí incluyó la entrega de la orden Carlos J. Finlay a cuatro profesores e investigadores del territorio: los doctores en Ciencias Carlos José Bécquer Granados, Kolima Peña Calzada, María del Carmen Echevarría Gómez y Juan Emilio Hernández.

Una decena de doctores recién titulados mereció el aplauso en el Día de la Ciencia.

Además, se otorgaron los Premios Provinciales de Innovación Tecnológica a ocho resultados relevantes y el Premio Provincial de la Calidad a la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Sancti Spíritus.

La ocasión resultó propicia también para reconocer la formación doctoral de 11 investigadores del territorio; así como a estudiantes del IPVCE Eusebio Olivera y profesores del Centro Provincial de Entrenamiento por sus resultados en concursos de conocimientos en perfiles de las ciencias.

Estudiantes del IPVCE premiados en concursos nacionales in internacionales fueron ofrendados en la ocasión.

En el acto se entregó un Reconocimiento Especial al doctor Carlos Lázaro Jiménez y al ingeniero Gerardo Yero Morejón, jóvenes líderes del Proyecto Territorial “Transición energética del transporte urbano”, que ya muestra logros palpables, como la puesta en marcha de 40 vehículos eléctricos aquí.

La Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Sancti Spíritus mereció el Premio Provincial de Calidad.

Por último, se distinguió a entidades y colectivos destacados durante el pasado año en el quehacer científico técnico, entre ellos, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, la Estación de Granos Sur del Jíbaro y el Centro de Estudios de Energía y Procesos Industriales.