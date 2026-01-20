Al equipo de béisbol de Sancti Spíritus lo persigue la leyenda de que no consigue ganarle a Matanzas en postemporada. ¿Podrán este año romper el maleficio? ¿Qué le recomienda a los Gallos para mantener el paso conseguido hasta ahora? Escambray abre la polémica.
La columna del navegante: ¿Podrán los Gallos cantar victoria en play off frente a los Cocodrilos?
Escambray abre espacio para la polémica en torno al deporte nacional, que vive desde este martes su etapa de postemporada
