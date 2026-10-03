La perturbadora pregunta de Christa Pike tras sobrevivir a dos inyecciones letales

Testigos relataron que la reclusa seguía respirando tras recibir dos dosis de pentobarbital durante su ejecución en Tennessee. Se quejó de dolor y levantó la cabeza antes de que el procedimiento fuera suspendido

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La reclusa estadounidense Christa Pike, condenada a muerte por asesinato, preguntó si el intenso dolor que sentía era normal después de recibir una segunda dosis del sedante pentobarbital durante su ejecución fallida llevada a cabo este miércoles en Tennessee (EE.UU.), según relataron periodistas que presenciaron el procedimiento.

Catherine Sweeney, reportera de WPLN, relató que Pike continuaba respirando tras dos rondas del cóctel letal. «Levantó la cabeza y miró a su alrededor en un momento. Dijo que había una zona que le quemaba y dolía y preguntó si eso era normal», declaró en una conferencia de prensa posterior. «Nada de eso fue normal», agregó.

Los testigos indicaron que Pike, de 50 años, fue atada a una camilla poco antes de las 19:30 (hora local). El protocolo estatal contempla una segunda serie de inyecciones si el reo sigue con vida después de la primera administración. Sin embargo, las normas no especifican qué debe hacerse si el condenado permanece vivo tras la segunda dosis.

«Un día feliz»

Otras personas que se encontraban en la cámara de ejecución afirmaron que Pike también se quejó de un fuerte dolor en uno de sus brazos. «Siento que mi brazo está a punto de explotar. Hay un punto que late muchísimo», recordó haber escuchado la reportera Tori Gessner, de WKRN.

Tras la suspensión del procedimiento, Christa fue trasladada a un hospital cercano, donde, según sus abogados, recibió medidas para salvarle la vida. Antes de la ejecución, Pike dijo que abandonaría este mundo de la misma manera en que había vivido gran parte de su vida: «enamorada». Aseguró estar «en paz» y «lista para ser libre», y calificó la jornada como «un día feliz», según la periodista de Associated Press Kimberly Chandler.

Ante lo ocurrido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión independiente para determinar qué falló durante el procedimiento y suspendió todas las ejecuciones programadas para lo que resta del año.

Pike cumple condena por el asesinato cometido en 1995 de una joven a la que torturó y mató en un bosque de Tennessee.