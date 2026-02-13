La infantería espirituana perfecciona su capacidad defensiva (+fotos)

En todos los consejos y zonas de defensa de la Región Militar Sancti Spíritus se realizaron ejercicios tácticos y maniobras con la participación de fuerzas regulares de las FAR, el Ministerio del Interior y el pueblo en general

Fotos: Vicente Brito/ Escambray

El actual ocupante de la Oficina Oval, Donald J. Trump, ha mostrado las entrañas de las que habló Martí en sus textos con esencia antimperialista. Por ello, el pueblo de Cuba, consciente de la importancia de “acostarse con las armas de almohada”, como sugirió el Apóstol, participa cada semana en el Día Nacional de la Defensa.

Este viernes las actividades centrales de la Región Militar Sancti Spíritus se concentraron en una unidad donde expertos ofrecieron una clase combinada que permitió a un Batallón de Infantería elevar su capacidad defensiva.

Con la presencia de la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Deivy Pérez Martín, y el vicepresidente del mencionado órgano de dirección, Alexis Llorente Jiménez, se realizaron instrucciones para tres tipos de enmascaramiento, para la asistencia médica en la trinchera y fuera de ella, para el traslado de heridos, así como prácticas de tiro con armamento de diversos calibres, donde se ensayó la secuencia lógica de la cadena de fuego.

En el ejercicio participaron fuerzas que operan antitanques de guerra, se hicieron lanzamientos de minas y otros explosivos, acciones que en su conjunto contribuyeron a perfeccionar los conocimientos en materia defensiva del Batallón de Infantería.

En todos los consejos y zonas de defensa de la Región Militar Sancti Spíritus se realizaron ejercicios tácticos y maniobras con la participación de fuerzas regulares de las FAR, el Minint y la población en general, lo que refuerza la doctrina militar cubana de la Guerra de Todo el Pueblo.