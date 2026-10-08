La participación de todos nos llevará al éxito de las transformaciones económicas y sociales

Díaz-Canel encabezó una reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Energía y Minas, para analizar las principales acciones que permitan impulsar las 176 transformaciones económicas y sociales en sus sistemas empresariales

Díaz-Canel reconoció el sistema de trabajo que desarrolla el Ministerio de Energía y Minas en estos tiempos difíciles. (Foto: Estudios Revolución)

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó una reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Energía y Minas, para analizar las principales acciones que permitan impulsar las 176 transformaciones económicas y sociales en sus sistemas empresariales.

¨Nosotros tenemos mucha confianza en este ministerio, desde mucho antes de iniciarse las transformaciones¨, uno de los sectores que más impactado por el bloqueo y el cerco energético del actual gobierno de Estados Unidos.

Así consideró el Primer Secretario del Comité Central del Partido al intercambiar con integrantes de la oficina central del Ministerio de Energía y Minas, durante una jornada muy enriquecedora, que puso a prueba la capacidad innovadora y de resiliencia del sistema empresarial perteneciente a este organismo, y que culminó con una reunión con más de 200 militantes del sistema empresarial de esta entidad que evaluó los resultados de una visita del Secretariado y la estructura auxiliar del Comité Central.

Este proceso comenzó por el Ministerio de Energía y Minas y se extenderá en los próximos días a otros, liderados por el Partido.

¨Aquí vinimos a aprender¨, reflexionó el Presidente y consideró seguidamente que lo más importante es la adecuada interpretación de las transformaciones.

Díaz-Canel reconoció el sistema de trabajo que desarrolla el Ministerio de Energía y Minas en estos tiempos difíciles, que permite darles respuestas a los problemas, así como las potencialidades que en materia de ciencia e innovación, tiene la institución. Asimismo, insistió en la responsabilidad que le corresponde al Partido como máxima organización política para impulsar las transformaciones aprobadas.

¨Nuestros núcleos del Partido deben ser escenarios solidarios y humanistas¨, agregó el Presidente.

La presencia previamente, durante los intercambios de este miércoles, de integrantes de los Consejos de Dirección de varias OSDE que pertenecen al Ministerio de Energía y Minas, entre ellas, la Unión Eléctrica, CUPET, Geomensal, y la oficina central junto a sus respectivos Comités del Partido, profundizó en la importancia de la participación, seguimiento y control en la implementación de las transformaciones económicas y sociales, la necesidad del aporte de todos, el imperativo de rendir cuenta permanente por los cuadros y la transparencia que debe caracterizar cada paso que demos.

Tras escuchar la exposición de directivos e integrantes de los Comités del Partido de cada una de los sistemas empresariales presentes, Díaz-Canel reiteró que las visitas han servido de aprendizaje porque permiten aportar una imagen más concreta del trabajo que realiza la entidad.

Si salimos de aquí conociendo cuáles son nuestras reservas, estaremos en mejores condiciones, afirmó el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, al reflexionar sobre el papel del Partido en el cumplimiento de la principal misión del Ministerio de Energía y Minas.

Ante la complejidad del escenario actual, el Primer Secretario del Comité Central del Partido comentó que el momento no es para acomodarse, sino para impulsar la transformación energética en las condiciones actuales. ¨la transición energética es la que nos va a dar soberanía energética¨, expresó.

Temas como la participación de los trabajadores en la conformación del plan de la economía para el 2027, que implica el conocimiento y el mayor aporte posibles sobre las transformaciones económicas y sociales en el Ministerio de Energía y Minas, así como la identificación de nuevos cuadros y su preparación, resultaron asuntos comunes en los análisis durante los encuentros con las diferentes OSDE.

El miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda llamó a la participación de todas las organizaciones políticas y estructuras, en el proceso de implementación de las transformaciones económicas y sociales que van desde la implicación de los Consejos de Dirección, los núcleos del Partido y los comités de base de la UJC, el sindicato, entre otros. ¨Tenemos que llegar a una elevada ejemplaridad de los militantes del Partido para asegurar que se implementen las transformaciones¨.

Entretanto, el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, afirmó que el gran desafío hoy es que la población perciba resultados.

En cada uno de los encuentros participaron además Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y Jefe de su Departamento de Atención al sector Social, así como el titular del Ministerio de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.