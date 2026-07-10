La bendición de Cachita

En un céntrico espacio público de la ciudad de Sancti Spíritus convergen patrimonio y arte contemporáneo

La iglesia de Jesús Nazareno acoge la sugerente instalación del artista Rafael González Morales. (Fotos: Alien Fernández Martínez)

Las ruinas de la antigua Iglesia de Jesús Nazareno, testigo de casi dos siglos de historia espirituana, acogen hoy una nueva lectura del patrimonio.

En ese espacio donde se hallaron muros decorados con altares de formas neoclásicas, valiosas pinturas murales, el artista Rafael González Morales emplazó Cachita, una escultura dedicada a la Virgen de la Caridad, concebida a partir de hierro y fragmentos de chatarra.

Cachita representa una alegoría a la veneración de los cubanos a la Virgen de la Caridad.

Cada detalle evidencia una intención semántica.

La obra, instalada en el contexto del aniversario 512 de la villa de Sancti Spíritus, mereció el Premio de la Ciudad en Artes Visuales. El jurado destacó la originalidad de una pieza construida con técnicas inusuales y materiales industriales ensamblados mediante soldadura, capaz de sintetizar el sentimiento religioso e identitario del pueblo cubano desde un lenguaje contemporáneo.



La obra exhibe una belleza simbólica con un sello muy particular.

La elección del sitio no fue casual. Según su autor, la escultura busca el encuentro directo con los transeúntes en un momento en que el arte también puede ofrecer esperanza y reflexión.

En la obra se emplearon técnicas inusuales y materiales industriales.

Rafael González demuestra su habilidad en ofrecer un armonioso conjunto de rango conceptual sobre el tema religioso.

El antiguo templo, ocupado por la Iglesia Católica hasta 1908 y, actualmente, bajo la custodia de la Oficina del Conservador de la Ciudad, se convierte así en escenario de un singular diálogo donde convergen pasado y presente, patrimonio y arte.

Desde el sitio, donde está emplazada la obra se abre al intercambio con los transeúntes.

En ningún otro espacio público de Sancti Spíritus esa conversación resulta tan evidente como entre las ruinas de la ermita de Jesús Nazareno y la imagen de Cachita, que mira hacia la villa como un símbolo de fe e identidad.