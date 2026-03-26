La propuesta de negociaciones de EE.UU. es una admisión de su derrota, afirma canciller iraní

La postura de Irán “se mantiene firme”, en la aspiración de un fin de la guerra que “le dé al enemigo una lección que lo disuada para siempre de volver a atacar”, reiteró el canciller

Manifestaciones en apoyo al Gobierno de Irán, en Teherán, el 25 de marzo de 2026. (Foto: RT)

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró este miércoles que la propuesta de negociaciones presentada por Estados Unidos pone de manifiesto su derrota.

“El hecho de que ahora hablen de negociaciones es una admisión de su derrota, ya que antes exigían una rendición incondicional”, aseveró el canciller iraní, citado por el medio Al Mayadeen. En ese orden, reiteró que la postura de Irán “se mantiene firme”, en la aspiración de un fin de la guerra que “le dé al enemigo una lección que lo disuada para siempre de volver a atacar”, además de obligarlo a compensar las pérdidas sufridas por el pueblo iraní.

Anteriormente, Araghchi aclaró que Teherán no está negociando y “no tiene intención de mantener conversaciones” con Estados Unidos, aunque precisó que sí ha habido intercambio de mensajes a través de mediadores.

Ejército estadounidense ataca a más de 10 mil objetivos

El número de objetivos militares en Irán atacados por el Ejército estadounidense superó los 10.000, afirmó el jefe del Comando Central de las FF.AA. de EE.UU. (CENTCOM), el almirante Brad Cooper.

«Las Fuerzas Armadas de EE.UU. han atacado más de 10.000 objetivos militares, de hecho, alcanzamos el objetivo iraní número 10.000 hace unas horas», dijo en un mensaje de video publicado en la cuenta de X del comando.

Según el almirante, los militares estadounidenses destruyeron el 92% de los buques más grandes de la Armada iraní, así como más de dos tercios de las capacidades de la nación persa para producir misiles, drones y buques.