Reunión entre Putin, Xi y Trump será el 19 de noviembre

Representantes de Rusia, Estados Unidos y China trabajan en la organización del encuentro trilateral

La cumbre de los líderes de Rusia, China y Estados Unidos, Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump, respectivamente, será el 19 de noviembre en Shenzhen, anunció hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«Se alcanzó un acuerdo para celebrar el 19 de noviembre una reunión trilateral entre los presidentes Putin, Xi y Trump. Dicho encuentro se celebrará en Shenzhen al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)», dijo Peskov este sábado a la prensa.

La cumbre de APEC tendrá lugar en Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre. El 19 de octubre, el presidente estadounidense se mostró dispuesto a mantener una reunión a tres bandas con sus homólogos de Rusia y China.

Más tarde, se informó que representantes de Rusia, Estados Unidos y China trabajaban en la organización de un encuentro trilateral entre los presidentes de los tres países que podría celebrarse en el ámbito de la cumbre de APEC.