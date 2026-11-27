La sonrisa de un niño es la mejor recompensa

Asegura el doctor Ariel Raúl Aragón, hematólogo trinitario que se desempeña en el Hospital Pediátrico Provincial José Martí, de Sancti Spíritus, desde 2019

De una plantilla de tres que necesita el Pediátrico espirituano, el doctor Ariel es el único especialista en hematología que se encuentra ejerciendo. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

El quehacer del personal médico cubano constituye un verdadero reto en medio del complejo escenario económico del país. Pero ni siquiera los obstáculos que enfrentan detienen su noble labor. En las instalaciones de salud de esta pequeña isla del Caribe, día tras día suceden hechos que, por sistemáticos, no dejan de ser relevantes.

En una de ellas, específicamente el Hospital Pediátrico Provincial José Martí, Escambray encontró al doctor Ariel Raúl Aragón Abrantes, especialista de primer grado en Hematología, quien da fe de esta entrega sin par.

“Me gradué en 2014 en la Universidad de Ciencias Médicas de aquí de Sancti Spíritus y me ubicaron en un consultorio de difícil acceso en Limones Cantero por espacio de un año”.

¿Cómo llega a la Hematología?

“Se presentó la oportunidad de ir a Santa Clara para hacer la especialidad y me pareció una buena oportunidad profesional. Estuve dos años estudiando y casi al terminar ya sabía que iba a trabajar con edades pediátricas.

“Es una especialidad bonita, como todas las que ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a salvar vidas. En el caso de los niños, tiene una mayor sensibilidad».

¿Cómo logra sortear las barreras que limitan a diario su trabajo?

“La situación con los medicamentos en el país es compleja. Pero, por suerte el sistema de Salud cubano ha podido sortear los obstáculos y darles prioridad a los pacientes pediátricos, sobre todo en los casos oncológicos.

“No todas las enfermedades hematológicas son malignas, pero igual llevan un tratamiento. Los casos oncológicos no tenemos cómo tratarlos en la provincia, pero sí hacemos aquí el diagnóstico, que es lo primero para comenzar a atacar la enfermedad.

“En el caso de los pacientes hemofílicos, que tenemos cinco actualmente, están recibiendo un tratamiento de primer mundo, a pesar de las dificultades a las que estamos sometidos».

¿Qué desafíos implica informar a las familias sobre estas enfermedades?

“Es muy difícil porque siempre se supone que sean el abuelo o los mayores los que puedan padecer enfermedades de ese tipo. Resulta realmente complicado decirle a un padre que su hijo tiene que ser remitido de urgencia para Santa Clara. Nos llegan niños solo con un poco de fiebre o algún morado en la piel y descubrimos que puede haber complicaciones mayores.

“Pero también es satisfactorio poder realizar un diagnóstico y poner al paciente a disposición del tratamiento que le va a mejorar o salvar la vida».

El también profesor auxiliar ha representado a Cuba en eventos internacionales.

¿Tanta responsabilidad no le resta tiempo para su propia familia?

“Tengo una niña de tres años que se despierta a medianoche y me levanta porque quiere hablar conmigo. Y a esa hora hay que dedicarle su tiempo. Son sacrificios que se hacen por lo que uno cree correcto y, cuando se hace lo que uno ama, cualquier sacrifico es pequeño».

¿Tiene recompensa todo ese sacrificio?

“Hace poco tuvimos una niña que nos llegó con una trombosis venosa y un tromboembolismo pulmonar. Cuando la valoramos por primera vez sabíamos que era difícil salvarla. Pero lo logramos.

“Ya la visitamos en su casa y está viva; viva y recuperándose. En la sonrisa de esa niña está nuestra recompensa”.

El doctor Ariel no presume de sus méritos ni le gusta hablar mucho de su vida personal. Pero sus compañeros bien conocen de su empeño.

Ariel vive en Condado, a unos seis kilómetros de la carretera que enlaza Trinidad con Sancti Spíritus. Esa distancia tiene que recorrerla cada día, de lunes a viernes y como sea posible, para poder abordar el transporte de Salud que pasa bien temprano hacia la cabecera provincial.

De regreso a casa, no hay transporte seguro. Toca entonces esperar al borde de la carretera que pase algún vehículo que lo recoja y lo acerque a su hogar.

Imparte docencia, ha representado a Cuba en eventos internacionales y actualmente es el único hematólogo con que cuenta la atención pediátrica en la provincia.

Mientras a Ariel se le escapa el tiempo entre el trabajo y la carretera, en su casa lo esperan su hija y su esposa, quien también es médico de profesión y no ha podido volver a ejercer por las dificultades de la lejanía y las limitaciones de transporte.

La historia del doctor Ariel se repite en los centros asistenciales de la isla. Muchos, como él, encuentran aún su mayor recompensa en la sonrisa de un niño.