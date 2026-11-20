Las enfermedades no transmisibles ocasionan el 80 por ciento de la mortalidad en el mundo y se desencadenan básicamente como consecuencia de factores de riesgo

Ocho de cada 10 individuos en el mundo mueren a causa de las enfermedades no transmisibles (ENT), de los cuales más del 40 por ciento lo hacen de manera prematura, o sea, antes de alcanzar la expectativa de vida de la población, situación que afecta a la familia, a los sistemas sociales y a la economía de los países.

Así lo hizo saber el doctor en Ciencias Médicas Luis Alberto Ochoa durante el Primer Simposio Internacional de Enfermedades No Transmisibles y sus factores de riesgo, que sesionó los días 12 y 13 de noviembre en el Centro de Convenciones Tropicana, ubicado en la capital cubana.

En declaraciones a Cubadebate, el también especialista de segundo grado en Medicina Interna y Cardiología, aseguró que, en este sentido, el cuadro de salud en Cuba se comporta igual al de las naciones desarrolladas, de ahí que desde hace seis décadas, las ENT constituyen la primera causa de muerte en la nación caribeña, incluidas las dependientes al sistema nervioso cerebral (cardio y cerebro vasculares).

Por ello, las estadísticas refieren que ocho de cada 10 cubanos fallecen como consecuencia de esta problemática de salud, lo cual responde a la transición epidemiológica que sufrió el país a raíz del triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, con la introducción de vacunas y controles médicos que permitieron la erradicación de múltiples enfermedades, por lo que las ENT son hoy las de mayor impacto en el cuadro de salud, acotó.

Factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles

Asimismo, precisó que las enfermedades no transmisibles ocasionan el 80 por ciento de la mortalidad en el mundo y se desencadenan básicamente como consecuencia de factores de riesgo, entre ellos el alcoholismo, tabaquismo, sedentarismo, el consumo de drogas y una alimentación poco saludable, los cuales ocasionan crisis, complicaciones, recurrencias, discapacidad y muchas veces, la muerte temprana, al llegar las personas a la adultez.

Ochoa explicó que Cuba, desde el 2016, se adhiere a la política de concientización vinculada al control y la modificación de los principales factores de riesgo, como parte de la estrategia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para evitar desenlaces fatales en las personas que padecen estas enfermedades.

Por ello, estamos volcados al diagnóstico, tratamiento oportuno y seguimiento de los pacientes con hipertensión arterial, promoviendo políticas asociadas a la actividad física para disminuir el sobrepeso y la obesidad, las cuales se han convertido en una verdadera pandemia, entre otros escollos como las dietas no cardio saludables, estrategia que permitirá modificar la morbilidad y mortalidad por ENT, subrayó el galeno.

Según el reciente anuario estadístico nacional, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en Cuba, seguida del cáncer y las dolencias cerebrovasculares. Por eso, resulta importante promover políticas de estilo de vida saludables y concientizar a la población de estos problemas para disminuir los peligros, afirmó.

En la medida que controlemos mejor los factores de riesgo, corrijamos unos y logremos que desaparezcan otros, entonces estaríamos evitando la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad a causa de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, entre otras, subrayó.