La «trampa del Golfo» por la que Trump no podría terminar la guerra con Irán «aunque quisiera»

Según Axios, debido al bloqueo del tránsito del petróleo por el estrecho de Ormuz, EE.UU. corre un mayor riesgo de quedar atrapado en el conflicto

Teherán cerró el estrecho de Ormuz, que conecta al golfo Pérsico con el de Omán. (Foto: AP)

Donald Trump no podría retirar a Estados Unidos del operativo militar que emprendió contra Irán, incluso si así lo quisiera, mientras el tránsito del petróleo de los países del golfo Pérsico por mar permanezca bloqueado, reporta Axios citando a una fuente al tanto de la situación.

Teherán cerró el estrecho de Ormuz, que conecta al golfo Pérsico con el de Omán, tras la agresión estadounidense-israelí, prohibiendo el paso a todo tipo de embarcaciones y aseverando que de la región no saldrá «ni una sola gota de petróleo» por mar.

El bloqueo de este estratégico estrecho, por donde circula alrededor de una quinta parte del petróleo mundial, disparó los precios del crudo. El 9 de marzo, el precio del barril experimentó una volatilidad histórica: superó los 100 dólares y rozó los 120 en las primeras horas de la jornada. Este lunes, los futuros del Brent han vuelto a aumentar y cotizaron por encima de 104 dólares por barril, un nivel no visto desde julio de 2022.

«Trump podría retirarse mañana. Pero los iraníes podrían mantener cerrado el estrecho de Ormuz y elevar los precios del petróleo tanto que EE.UU. se vería obligado a retomar la intervención», escribe Axios en otro material de este lunes. Al tiempo que el presidente estadounidense se esfuerza por romper el bloqueo marítimo iraní, corre el riesgo de quedar más atrapado en el conflicto, señala el medio, citando a un alto funcionario de la Administración Trump.

Entretanto, tres fuentes del Gobierno estadounidense y de países aliados de EE.UU. comentaron a Axios que la inestabilidad en Oriente Medio y la involucración de Washington podría prolongarse hasta septiembre, incluso si las hostilidades se transforman en un conflicto de baja intensidad.