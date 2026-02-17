La Uneac y Fidel, una eterna relación

Sigue vigente el pensamiento del Comandante en Jefe en el funcionamiento de la organización

Los intelectuales espirituanos compartieron experiencias con Fidel. (Fotos: Miguel Alba)

El Comandante en Jefe Fidel Castro no es solo el artífice de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), sino el que sigue alentando su funcionamiento; fue la conclusión unánime del espacio La cocuyera, donde cuatro de los presidentes espirituanos de la organización a lo largo de su historia y miembros de larga data compartieron bajo el tema «Razón, cultura y antimperialismo».

“Lo primero que hay que considerar es que si surgió no solo fue por los conflictos, sino por un pensamiento intelectual. Sostengo que para ser un buen líder hay que ser culto. En la historia de Cuba eso se manifiesta con una meridiana claridad. José Martí y Fidel Castro son síntesis de eso.

“Por todo ese pensamiento y profundidad de la idea, donde también está el imaginario de lo popular fue posible y necesaria la Uneac”, expresó Juan Eduardo Bernal Echemendía, Juanelo, vicepresidente primero del Comité Provincial de la Uneac.

Varias anécdotas confirmaron los vínculos del líder con la organización. Cada encuentro, donde los espirituanos fueron testigos de esa relación, se volvió una lección de vida.

Carlo Figueroa, actual presidente del Comité Provincial de la Uneac, mostró imágenes de Fidel con la vanguardia artística.

“En uno de los congresos de la Uneac estuve en la Comisión de estatutos y él llegó hasta ahí. Alzó su mano y opinó como intelectual no como el líder de un país», rememoró Sixto Edelmiro Bonachea, músico que fungió, durante años, como vicepresidente primero y presidente de la organización en predios yayaberos.

“En muchas partes del mundo hay unión de escritores, de músicos, pero en ninguna nación hay la Unión que tenemos nosotros. Eso se lo debemos a Fidel, quien siempre nos alentó y jamás defraudó”, apuntó.

El encuentro habitual La cocuyera se convirtió en escenario idóneo para dejar plasmado el apoyo de los espirituanos al llamado de la Uneac a todos los intelectuales y creadores del mundo a movilizarse en defensa de la causa cubana.