Lamenta Naciones Unidas retirada de EEUU de decenas de entidades

Estados Unidos se retirará de 31 entidades de la ONU. (Foto: Naciones Unidas)

El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó este jueves la decisión de Estados Unidos de retirarse de 31 entidades de ese organismo multilateral, pero aseguró que la organización continuará desempeñando toda su labor.

En un memorando, el presidente Donald Trump instruyó a los departamentos y agencias del poder Ejecutivo adoptar medidas inmediatas para salir de decenas de entes internacionales, convenciones y tratados.

Entre los organismos y entidades de la ONU que Estados Unidos abandonará se encuentran el Fondo de Población, que apoya la salud materna e infantil y combate la violencia sexual y de género; la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Fondo para la Democracia.

También están incluidas cuatro de las cinco comisiones regionales (Asia y el Pacífico, Asia Occidental, África, y América Latina y el Caribe), consideradas plataformas clave para la cooperación.

Pese al impacto de dicha decisión, Guterres aseguró que «todas las entidades seguirán adelante con la implementación de sus mandatos, tal como les fueron otorgados por los Estados miembros”.

La ONU tiene la responsabilidad de cumplir con quienes dependen de nosotros. Continuaremos llevando a cabo nuestra labor con determinación, afirmó.

“Como subrayamos de manera constante, las contribuciones evaluadas al presupuesto ordinario y al mantenimiento de la paz, tal como las aprueba la Asamblea General, son una obligación legal en virtud de la Carta de la ONU para todos los miembros, incluido Estados Unidos”, señaló en un comunicado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.