Lamentan en Cuba fallecimiento del revolucionario José Manuel Valido

Desde octubre de 2025 se desempeñaba como comunicador de la Agencia Cubana de Noticias

En su quehacer cotidiano, siempre se caracterizó por ser un defensor de la Revolución Cubana. (Foto: ACN)

El Círculo de Corresponsales de Guerra, de la Unión de Periodistas de Cuba, lamentó con profundo dolor y tristeza el fallecimiento de José Manuel Valido Rodríguez, pocos días después de un accidente mientras viajaba en motocicleta.

En su quehacer cotidiano, siempre se caracterizó por ser un defensor de la Revolución Cubana, de la línea de Fidel, de Raúl, un fiel exponente de la continuidad, tan necesaria en los complejos tiempos que corren.

Valiente y sincero con amigos y los no tan amigos, era un hombre apegado a la verdad y con el pie siempre en el estribo.

Entusiasta, apasionado con sus tareas, este teniente coronel ® de las Fuerzas Armadas Revolucionarias nunca pactó con lo mal hecho, el de las buenas acciones, y con su partida perdemos a una de esas brújula imprescindibles que necesitamos en la vida.

Desde finales de 2004, cuando estaba en pleno diseño el proyecto La Epopeya de Angola integró el equipo de Producción y le agradó la idea, pero no dependía de él y felizmente, deseos e intenciones coincidieron con su designación por la Dirección Política de las FAR: Coordinador Militar de las series de la TVC Operación Carlota y la aludida gesta.

Desde entonces y hasta el accidente del 10 de enero de este año, siempre hubo que tener muy en cuenta sus opiniones en realizaciones sobre temas militares.

No obstante, llegó a ser promotor de una cantidad considerable de proyectos sin realizar por su impronta para ayudar y hacer avanzar el colectivo este revolucionario a toda prueba.

Desde octubre de 2025 se desempeñaba como comunicador de la Agencia Cubana de Noticias.

Familiares, amigos y allegados, reciban nuestras más sentidas condolencias ante tan sentida pérdida del compañero que siempre estará en nuestros corazones.